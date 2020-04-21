Токсичный от очередного возгорания бывшем Сажевом заводе напугал жителей Барнаула

Дым от покрышек был виден на другом конце Барнаула

Днем 21 апреля на территории бывшего Сажевого завода (промплощадка Барнаульского завода технического углерода) произошел пожар, дым от которого переполошил половину Барнаула. Между тем в ГУ МЧС по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» спокойно сообщили, что огонь был небольшим, горели покрышки. Однако в соцсетях горожане отметили, что подобное на данном предприятии происходит не впервые, из-за чего у некоторых комментаторов возникло предположение, что возгорание с выбросом ядовитых веществ от резины не было случайным.

Также горела трава

По данным МЧС, пожар произошел по адресу 9-й заводской проезд, 48 на территории бывшего Сажевого завода. В пресс-службе ведомства ИА «Банкфакс» пояснили, что возгорание было несерьезным. «Горели покрышки на территории бывшего Сажевого завода, на примерной площади 200 кв. м. Я не могу сейчас сказать, потушен ли пожар. Если дыма нет, значит потушен», — заявили в пресс-службе МЧС. Однако очевидцы из сообщества «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» рассказали, что также горела трава. Густой токсичный дым от покрышек было видно из многих частей города, что обеспокоило барнаульцев.

Примечательно, что в марте прошлого года на Сажевом заводе уже возникал пожар. Тогда горела емкость с мазутом, что также вызвало столбы черного дыма, который состоит из токсичных веществ. Органом, уполномоченным проводить проверки по фактам таких инцидентов, влияющих на состояние окружающей среды, является Росприроднадзор. В Минприроды Алтайского края ИА «Банкфакс» также пояснили, что за качеством воздуха следит Роспотребнадзор. «Банкфакс» направил запрос в надзорные ведомства с целью выяснить, будут ли приняты меры. Впрочем, ранее о подобных мероприятиях не сообщалось.

Любопытно, что по мнению некоторых барнаульцев на территории Сажевого завода с помощью таких пожаров могут утилизировать отходы и неликвидную продукцию. Более того, некоторые горожане в соцсетях предположил, что этим могут заниматься несколько предприятий. «Шинный завод на территории Сажевого завода сжигает некондицию и отходы производства. Так периодически бывает. Там постоянно что-то горит, дым у них постоянно. Там фабрики заводы, там постоянно что-то жгут, на вывозе ТБО, наверное, экономят и отходы сжигают просто. Э — экология», — высказали догадки жители города. Какое из предприятий, работающих на территории промплощадки бывшего Шинного или Сажевого заводов может осуществлять такую деятельность, комментаторы не предположили.