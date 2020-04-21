Журналистке, написавшей о собственности Албайрака вдоль канала Стамбул, грозит два года тюрьмы

В первоначальном обвинительном акте, поданном 6 марта, прокурор Стамбула требовал, чтобы Хазал Оджак предстала перед судом по обвинению в «клевете», написала газета Cumhuriyet 18 апреля. Главный государственный обвинитель, однако, отклонил это обвинительное заключение, заявив, что Оджак следует обвинить в «клевете в СМИ», преступлении, предусматривающем более высокий штраф, пишет Duvar.

В недавно подготовленном акте прокуроры уже добиваются лишения свободы журналистки на срок от одного до двух лет. Обвинение определило, что приобретение земли Албайраком на трассе строительства канала Стамбул является «обычной покупкой».

Второй Уголовный суд первой инстанции Стамбула принял новое обвинительное заключение. Оджак предстанет перед судом 18 июня.

В сообщении журналистки говорится, что 20 января 2012 года Албайрак приобрёл 13 акров земли вдоль маршрута проекта канала Стамбул. Позднее данное сообщение подтвердил адвокат министра Ахмет Озел, который сказал, что «это обычная покупка».

Стамбульский анатолийский Седьмой мировой суд 12 февраля заблокировал доступ ко всем новостным интернет-сообщениям о покупке земли Албайраком, в том числе в Duvar.

Издание отмечает, что канал Стамбул, который сам Эрдоган назвал своим «сумасшедшим проектом», предполагает создание искусственного судоходного канала на дальних западных окраинах Стамбула между Чёрным и Мраморным морями, в результате чего огромный участок европейской части города превратится в остров.

Добавим, что оппозиция подвергла критике проект, заявив, что район вокруг маршрута превратился в «рынок аренды». Ожидается, что в случае реализации проекта стоимость земли вдоль маршрута резко возрастёт.

Согласно сообщениям, ряд арабских бизнесменов уже приобрели большие участки земли возле трассы проекта, надеясь получить огромную прибыль.