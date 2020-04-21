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Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф

Виталий Аньков/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/715/13056715/upload-RIAN_5999073.HR-pic905-895x505-30385.jpg" alt="Греф оценил идею раздать деньги россиянам" /></p> <p>

Глава «Сбербанка» Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса. По его словам, помогать надо тем людям, которые попали в сложную ситуацию. Такое мнение Греф высказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

По словам Германа Грефа, у того, что государство не может выделить финансовую помощь абсолютно всем жителям страны, есть экономические причины.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал он.

Глава «Сбербанка» пояснил, что если США могут позволить себе в короткие сроки эмитировать $3 млн долга, разместив их на рынке, и пустить их в собственную экономику, то у России такой возможности нет.

«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — пояснил Греф.

Он добавил, что поскольку ресурсы ограничены, необходимо прибегать к другим мерам поддержки населения. Греф считает, что на эти цели Россия может потратить 10 процентов ВВП.

«Не то, что называется «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — заключил глава «Сбербанка».

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