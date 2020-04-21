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<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/757004572ba801936dc6f340cee7bf66.jpg" alt="В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились" />

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА «Новости».

Там рассказали, что дополнительные войска в Чечню не вводились.

В пресс-службе рассказали, что дислоцированная в регионе 42-я мотострелковая дивизия ведет плановую подготовку в постоянном пункте дислокации.

Ранее «Новая газета» сообщила, что на видеозаписях местных жителей запечатлены «Уралы». По данным издания, в окрестностях сел военные расположили палаточные городки.

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