Минниханов оценил возможность снять ограничения из-за COVID-19 в беседе с бизнесом

Число новых случаев заражения коронавирусом на этой неделе растет, и пока нет возможности снять ограничения из-за пандемии. Нужно дождаться, какие показатели будут на следующей неделе. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов в беседе с бизнес-сообществом. Разговор прошел в режиме видео-конференц-связи.

«Эта неделя показывает рост по числу выявленных случаев, потому снимать ограничения мы пока не можем. Ждем следующую неделю, все станет зависеть от того, какие будут показатели по распространению вируса. Наш штаб сейчас разрабатывает ряд мер поддержки сектора малого и среднего бизнеса, в ближайшие дни их обязательно озвучим. Главное — берегите себя, близких и свои коллективы», — призвал он.

Глава РТ заверил, что власти Татарстана внимательно рассматривают все обращения предпринимателей и проработают формы поддержки.

Представители X5 Retail Group попросили не штрафовать бизнес в первые один-два дня после того, как постановления кабмина РТ вступили в силу. Минниханов пообещал уже сегодня внести соответствующие изменения.

С просьбой об оплате электроэнергии по показаниям счетчиков выступило руководство Castorama. В настоящее время 70% от суммы приходится на аванс, 30% — на фактическое потребление.

«Будет объективно, если на время этой непростой ситуации компании, оказавшиеся наиболее пострадавшими, платили по счетчику. Нужно в целом определить те отрасли, которые нуждаются в такой форме поддержки», — отметил Минниханов и дал поручение АО «Татэнергосбыт». Президент РТ также пообещал в самое ближайшее время принять решение по отсрочке уплаты аренды государственного и муниципального имущества.