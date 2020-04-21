Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

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Владимир ЗеленскийФото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, будут ли работать парикмахерские. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин», — заявил украинский лидер.

Правительство Украины планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не было пройдено пикового периода заражения коронавирусом, однако рассматривает возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом: ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия, люди обязаны находиться в общественных местах только при наличии средств индивидуальной защиты. По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5710 человек, 151 умер.