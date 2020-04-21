Медучреждения Карелии получат десятки единиц современного оборудования

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Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Медицинские учреждения Карелии получат десятки единиц современного оборудования для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

В пресс-службе уточнили, что в рамках борьбы с болезнями сосудов и сердца планируется закупить 27 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе три компьютерных томографа. «По профилю “онкология” в Карелии в 2020 году будет приобретено 29 единиц высокотехнологичной медицинской техники», — добавили там.

Аппараты доставят в том числе в межрайонную больницу №1, городскую детскую поликлинику №2, Питкярантскую, Олонецкую, Сегежскую и Пряжинскую центральные районные больницы.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.