Пиар-директор Началовой: «Дочери Юли пророчат музыкальное будущее»

Share Tweet Share Share Email Comments

Сегодня в Интернете многочисленные поклонники Юлии Началовой активно обсуждают снимок, который выложила ее мама на Пасху. На нем была запечатлена подросшая внучка Вера Алдонина. К слову, подобные фотографии после ухода Юлии появляются в Сети нечасто, что вызывает у поклонников вопросы о том, зачем скрывают информацию о внучке родители артистки. Впрочем, пиар-директор Юлии Началовой призналась: Веру таким образом ограждают от многочисленных хейтеров, которые активизируются, как только снимок ребенка появляется в Сети.

«Родители Юли мне сказали, что они запрещают писать про Веру, поскольку, чтобы мы ни сказали, все искажают, делают громкие заголовки. Мы говорим о событии хорошо, а потом это все переворачивают. Например, вот появилась очень красивая фотография Веры, но в итоге ее тут же обсудили, сказали, что девочка одета непонятно как, пишут, мол, зачем терзают ребенка — ей всего 13 лет?

Ну хоть бы посмотрели, где все это происходит. Написано: „Библиотека имени Анны Ахматовой“! Ну, наверное, она стихи читает в этом образе, ну не просто так она в этой бархатной длинной юбке стоит! Она прекрасно читала прозу Белинского, почему она должна делать это в другой одежде?» — прокомментировала Исаева.

Анна рассказала, что посты, где говорится о том, какой талантливой растет Вера Алдонина, умудряются подвергнуть злобной критике.

«Мы начинаем писать, что ребенок занимается музыкой, а в комментариях добавляют, мол папа хочет вырастить вторую звезду, чтобы она его кормила! Ну как это дед, который прекрасно обучает вокалу, не будет обучать вокалу внучку, которая делает успехи? Ну это странно, правда? В семье спортсменов детей делают спортсменами, в цирковой династии — цирковых артистов, укротителей львов, а в семье музыкантов чему нужно учить? Конечно, мы обучаем своих детей тому, что умеем сами. Девочка очень хорошо учится в школе, прекрасно танцует и поет — мы ей пророчим музыкальное будущее, она будет артисткой мюзиклов. Но как только мы начинаем об этом говорить — сразу начинают все искажать», — призналась Анна.