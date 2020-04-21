Девочка, увидевшая Иисуса во время клинической смерти, рассказала об испытаниях для людей

За три дня откровения девочки набрали почти 10 млн просмотров. Наверное, многих убедили слова юной жительницы Бразилии. История началась с того, что девочка попала в яркий замок, сделанный, по всей видимости, из золота. Там она увидела трон, на котором сидел Бог.

Девочка разузнала, что коронавирус – не единственное испытание. Начнется всё 21 апреля, именно тогда новая напасть начнет забирать жизни. Людям лучше не выходить из домов, а окна держать плотно закрытыми. Болезнь придет в виде дыма. Бог отметил, что он послал ангела с целью предупредить людей.

Смерть от неизвестного заболевания будет наступать моментально. Видимо, речь идет об отравлении воздуха. Может быть, это как-то связано с пожарами, которые отравляют целые города.