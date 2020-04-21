Новая теория заговора: Билл Гейтс заранее знал о пандемии коронавируса

По данным аналитической компании Zignal Labs, в социальных сетях 1,2 млн раз была упомянута теория, что Билл Гейтс как-то связан с пандемией. Таких сообщений в Facebook, к примеру, 16 тысяч. Посты оценили 900 тысяч человек.

Интересен ещё тот факт, что патент на вакцину получила компания, которую финансирует одна из фирм Билла Гейтса. Плюс, жена предпринимателя Мелинда ещё в 2015 году говорила о вирусе, который затронет весь мир.

Аналитики отметили, что теория заговора произошла от одного твита, опубликованного в конце января. Доказательством послужил патент компании PirbrightInstitute. Её финансирование осуществлялось Фондом Гейтсов.

Важно отметить, что вакцина предназначалась для домашней птицы, а не для людей. Не все издания поддерживают конспирологическую теорию, некоторые, например Times, даже пытаются оправдывать Билла Гейтса.