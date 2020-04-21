Производитель бункеров заявил, что у нас осталось не более 30 дней

Уже через месяц в США появится первый дефицит продовольствия, уверен Вичино. Люди будут ходить по домам и просить пропитания. Можно было решить, что мужчина просто пытается всех напугать, но люди и так напуганы.

Бункеры Вичино предназначаются исключительно для богатых людей, так как соответствуют VIP-классу. Общаясь с состоятельными представителями общества, предприниматель, может быть, что-то услышал или с ним поделились секретной информацией.

Может, к Вичино пришел покупать бункера пусть не сам Рокфеллер, а его секретарь, который мог что-то слышать краем уха. Стоит отметить, что ранее никаких сроков предприниматель не называл и вообще не углублялся в тему будущего людей. Пугать жителей Вичино тоже нет смысла, поскольку бизнес и так процветает, богатые люди сами прекрасно знают, какие риски их поджидают.

Интервью на днях появится на Youtube-канале France 24. Воплотятся ли слова мужчины в реальность, узнаем совсем скоро.