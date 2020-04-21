Алтайский губернатор ограничил въезд Турочакский район из-за заразившихся вахтовиков

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение правительства региона о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно документу, прибывшим в республику гражданам на любом транспорте теперь необходимо уйти на самоизоляцию. Более того, доступ в один из муниципальных районов ограничен из-за зафиксированных случаев у вахтовиков.

До окончания действия режима повышенной готовности в Турочакском районе введены жесткие ограничения. Ранее здесь было выявлено два случая заражения COVID-19 у вахтовиков-строителей из Томской области, которые уже уехали. Отныне муниципалитет закрыт для въезда и выезда для граждан, которые здесь не зарегистрированы. При этом по территории района можно проехать транзитом без остановок. В связи с этим полиции рекомендовано запретить движение по ряду дорог, а также проверять вновь прибывших местных жителей по месту регистрации, которые должны уйти на самоизоляцию сроком 14 дней. Кроме того, полицейские разместят патрульные посты на границе района с Алтайским краем и Кемеровской областью.

Ограничения в Турочакском районе не распространяются на тех, кто следует по территории района транзитом, работников непрерывно действующих организаций, медучреждений, аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Также запреты не касаются работников организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях распространения инфекции, грузчиков, ремонтников, сотрудников банков.

Изменения касаются всех прибывших на Алтай, причем на любом виде транспорта из других регионов, которые считаются «неблагополучными по коронавирусной инфекции». Кто и как определяет критерий «благополучности», в документе не уточняется, однако известно, что сейчас во всех субъектах РФ есть случаи инфекции. Зарегистрированные на территории республики граждане должны обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Если человек не имеет регистрации, то он должен самоизолироваться по месту прибытия за исключением гостиниц, турбаз и других мест размещения, которым запрещено принимать новых постояльцев до 1 июня.

Напомним, что, по данным оперативного штаба Республики Алтай, в регионе зарегистрировано восемь случаев заболевания COVID-19. На 20 апреля жителям Алтая было вручено 48 постановлений о самоизоляции, под медицинским наблюдением находится 225 человек.