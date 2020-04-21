Лидер НРП: Эрдоган приказал провести расследование в отношении мэров из-за помощи в связи с COVID-19

«Когда муниципалитеты НРП начали помогать бедным гражданам, оказавшимся в экономически уязвимом положении в свете пандемии коронавируса, политическая власть немедленно помешала им. Более того, запрет на оказание помощи был введён по приказу Реджепа Тайипа Эрдогана», — цитирует Кылычдароглу Sözcü.

Издание указывает, что Министерство внутренних дел Турции начало расследование действий мэров НРП в двух крупнейших городах страны в связи с кампаниями муниципальной помощи во время вспышки заболевания.

Эрдоган обвинил оппозиционные муниципалитеты в создании параллельного государства после того, как он начал свою собственную общенациональную кампанию по сбору средств, чтобы помочь людям, сильно пострадавшим от вспышки коронавируса.

Министерство внутренних дел заблокировало банковские счета муниципалитетов Стамбула и Анкары, заявив, что они не могут собирать средства для помощи.

По словам лидера НРП, в соответствии с законом муниципалитеты имеют право принимать пожертвования.

«Наши граждане должны чувствовать себя спокойно по этому вопросу: независимо от того, что делает правительство, мы будем продолжать оказывать помощь нуждающимся», -—подчеркнул он.