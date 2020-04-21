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Mark Lennihan/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/604/12832604/AP_17355673012545-pic905-895x505-70261.jpg" alt="Производители выступили против скидок на продукты в магазинах" /></p> <p>

Представители ряда отраслевых ассоциаций агропродовольственного сектора направили в кабмин письмо с просьбой предусмотреть некоторые временные ограничения для торговых сетей. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, они предлагают обязать торговые сети установить мораторий на применение штрафных санкций и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров. Также представители хотят ограничить проведение акций по продаже таких товаров со скидками.

По мнению авторов письма, также нужно отказаться от расширения дорогостоящей системы маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками на новые отрасли, а также на молочную отрасль и производство упакованной воды.

Кроме того, представители предлагают приостановить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары и увеличить объемы льготного краткосрочного кредитования, а также снизить максимальную кредитную ставку до 2%.

Авторы обращения считают, что данные меры помогут сохранить стабильность предприятий отрасли.

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