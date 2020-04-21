Курсанты петербуржской Военно-медицинской академии заразились коронавирусом

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Курсанты петербуржской Военно-медицинской академии заразились коронавирусом
Курсанты петербуржской Военно-медицинской академии заразились коронавирусом

Depositphotos

В Петербурге у курсантов Военно-медицинской академии подтвердился коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что все заразившиеся болеют легко или бессимптомно.

В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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