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Leonhard Foeger/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/c62a7416855475402d0eceab280fc3b3.jpg" alt="В РФ уверены, что США уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе" />

Российские эксперты уверены, что США приняли решение выйти из Договора об открытом небе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам министра, «в этих оценках есть существенная доля правды».

«Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, и с другими членами НАТО, и с другими участниками Договора об открытом небе», — уточнил Лавров.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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