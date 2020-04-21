Выберите изображение и узнайте послание вашего ангела

Внимательно посмотрите на картинки. Одна из них привлечет ваше внимание больше, чем остальные…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 4 мин. Просмотров 1

Наши ангелы постоянно поддерживают и направляют нас. Свои послания они передают с помощью друзей, которые неожиданно дают очень ценный совет, или с помощью животных. Существует ещё один способ – с помощью изображений, к которым нас тянет как магнитом.

Итак, внимательно посмотрите на картинки, представленные ниже. Вам сразу же в глаза броситься одна из них. Причём вы даже не сможете объяснить, почему заинтересовала именно она. А причина проста: так ваш ангел пытается сказать вам о чём-то важном.

Если вы выбрали рисунок A:

Сейчас действительно очень хорошее время. Кстати, вы уже должны были почувствовать необыкновенную лёгкость, которая ощущается, чем бы вы ни занимались. Если же этого ещё не произошло, то скоро обязательно почувствуете.

Энергетические потоки настолько способствуют вам, что можете смело участвовать в любом проекте. У вас всё получится! Это потому, что вы сделали правильный выбор. Пришло время, как говорят – для «сбычи мечт». Всё о чём мечтали, всё о чём даже боялись подумать – будет реализовываться, как с помощью волшебной палочки.

Такое везение – неспроста. Дело в том, что вы очень много работали и очень долго шли к этому моменту. И, в конце концов, сделали правильный выбор. Так что – заслужили. Конечно, были времена, когда вы сомневались в своём успехе. Теперь же наступил момент пожинать плоды своих трудов.

Теперь решайте, что делать: «почивать на лаврах» и радоваться успеху или ставить ещё большие цели и начинать что-то новое. Если выберите второе – начинать новое, то хорошенько обдумайте, куда и зачем вы идёте, а также приготовьтесь к тому, что придётся набраться терпения. Кстати, скорее всего, вас ждут поездки, которые помогут в работе.

Если вы выбрали картинку B:

Пришло время отложить всё в сторону, сесть и хорошенько посмотреть на себя. Вы умеете восхищаться другими людьми, и это всегда выходит у вас искренно, но пришло время обратить взор на самого главного человека в вашей жизни – на себя.

Дело в том, что все те черты, которыми вы так восхищаетесь в других, есть и у вас! Поэтому они вызывают у вас такой восторг. Эти люди – отражение вас. Их поведение и поступки напоминают, кем вы являетесь на самом деле. Поэтому они так и манят, ведь обладают теми же качествами, что и вы.

Вы часто думаете, что другие лучше и успешнее вас. Настало время поработать над своей самооценкой и, наконец, осознать собственные таланты, красоту и творческий потенциал. Когда вы научитесь любить и ценить себя, то жизнь изменится до неузнаваемости.

Не прячьтесь и не тушуйтесь, вы – великолепны. Позвольте себе буквально сиять и ваше собственное «Я» откроет дверь к изобилию, успеху и бесконечным благословениям. Вот увидите!

Если вы выбрали изображение C:

Если вы балуете себя интересными путешествиями, вкусной пищей, отдыхом или материальными вещами, то при этом чувствуете какую-то вину и неловкость. Поэтому… Стоп. Пока вы не «переусердствуете», немного поблажек себе – это нормально. Даже нужно. Ведь наша жизнь – это не только работа, серьёзность и ответственность. Мы пришли в этот мир радоваться и наслаждаться.

Да, если чего-то в избытке, то это вызывает дисбаланс в жизни и вредит вашей энергетике. Но если вы относитесь к приятным вещам, как к лакомству, то это самый мудрый подход. Важно следить за тем, чтобы вы сохраняли баланс в вопросе «работа-отдых». Это поможет сбалансировать вашу энергию и придаст сил для новых свершений.

В то же время убедитесь в том, что не укоряете себя за то, что порадовали чем-то. Это абсолютно деструктивные мысли, которые крадут радость. Ничего предосудительного в том, что вы хотите наслаждаться тем, что нравиться и любите, нет. Как и в том, что хотите отдохнуть и забыть на какое-то время о заботах и работе.

Нет необходимости отказывать себе в удовольствиях в жизни. Просто следите за тем, чтобы сохранялся баланс во всём, и будьте счастливы!

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