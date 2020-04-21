Положение о стройках в Москве продлено до 1 мая

В Москве продлили ограничения на строительные работы до 1 мая, об этом сообщается в опубликованном указе на сайте правительства города.

Положение о стройках в Москве

Указом мэра столицы Сергея Собянина до этого числа приостановлены все строительные (ремонтные) работы, за исключением возведения медицинских объектов, работ непрерывного цикла, строительства объектов связи, обслуживания транспортной инфраструктуры.

Собянин остановил стройки в городе с 13 апреля. Позже власти Москвы пообещали сохранить зарплату рабочим остановленных строек. В Москомстройинвесте РБК сообщили, что у застройщиков «было понимание», что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом их также коснутся ограничения, поэтому для девелоперов запрет не должен был стать неожиданностью.

В Московской области действуют аналогичные ограничения на строительство. Накануне губернатор региона Андрей Воробьев пообещал возобновить работы как можно скорее. По его словам, в начале следующей недели власти введут регламент безопасности для строительства в условиях коронавируса.

Эксперты: остановка до 1 мая дорого обойдется московским строителям

Запрет на строительные работы, продленный властями Москвы и Подмосковья до 1 мая, приведет к значительным расходам строительных компаний, причем больше всего пострадают небольшие подрядные компании, у которых нет запаса прочности, считают девелоперы, опрошенные РИА Недвижимость.

По словам генерального директора строительной компании «Перспектива» Михаила Иванова, стоимость одного дня простоя «цифра очень индивидуальная», которая складывается из дневной заработной платы работников, суммы аренды техники, также требуется расчет стоимости нарушения графика строительства и многих других не менее важных факторов. Так, при длительном простое часть строителей не успеют выполнить требуемые работы в сезон, приводит он пример.

«Три недели — это дорого. Безусловно, это ударит по бюджету застройщиков. Только в московском регионе на стройках задействованы где-то 1,5 миллиона человек, не считая офисных сотрудников и менеджмент. Зарплата у профессиональных строителей в среднем 90 тысяч рублей. Если мы 1,5 миллиона человек умножим на 90 тысяч и высчитаем три недели простоя, то, конечно, это колоссальные затраты, миллиарды рублей. Появляется обязательство выплачивать зарплату людям, которые по факту ничего не делают, а сроки строительства сдвигаются вправо», — комментирует общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский, напоминая, что также на плечи застройщика ложится задача содержать рабочих на вахтах в этот строк.

С тем, что пауза в три недели — это колоссальная нагрузка на бюджет, согласен и Иванов.

«Для небольших подрядчиков 3 недели – это критический срок. Крупные застройщики, генподрядчики с собственным штатом, смогут выдержать три недели простоя за счет аккумулированного запаса прочности, но это опустошит все резервы», — сетует он.

Что происходит с крупнейшими застройщиками в период самоизоляции?

ТОП-10 застройщиков, на чью долю приходится 11% строек по всей стране, отмечают на конец марта 2020 снижение объемов строящегося жилья:

ГК ПИК на (-2,5%) Группа ЛСР на (-3,85%) Холдинг Setl Group на (-0,1%)

Общее снижение объемов 10-ти крупнейших компаний за март составляет 0,44 млн. м²

Эксперты прогнозируют в случае продления карантина возможные банкротства небольших застройщиков во втором полугодии 2020 года. Крупные девелоперы, скорее всего, смогут остаться на плаву даже при самом пессимистичном варианте развития событий, но возможно потеряют до 200 млрд. рублей выручки.