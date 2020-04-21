Закрыли ли Крым на въезд из-за пандемии коронавируса?

Крымская власть закрыла административную границу с материковой частью Украины до 1 мая 2020 года. Причиной такого решения правительства республики стала пандемия коронавируса.

Ограничения на въезд через три пункта пропуска в северной части Крымского полуострова действуют с 18 марта до 1 мая 2020 года. Об этом сообщили официальные представители пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Крым закрыли на въезд: для кого сделаны исключения

Запрещен въезд иностранцев, а также лиц без гражданства, за исключением дипломатов и членов их семей, водителей автотранспорта международного сообщения, экипажей морских и воздушных судов, уточнили в ведомстве.

Усиление карантинных мер

Ранее стало известно о том, что из-за усиления мер, связанных с карантином из-за пандемии коронавируса, приостановили деятельность КПВВ на административной границе с Республикой Крым.

Украина заявила, что будет пропускать в республику только местных жителей, а с полуострова решили пропускать граждан Украины, проживающих за его пределами.

«В связи с усилением карантинных мер в Украине работа контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на админграницах с аннексированным Крымом приостановлена, — проинформировала ранее пресс-служба Государственной пограничной службы. — На территорию Крыма будут пропускаться только граждане Украины и члены их семей, место жительства которых зарегистрировано на полуострове, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество».

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