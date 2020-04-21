Отвар шелухи лука используется как удобрение и защита растений от вредителей

Если у вас есть проблемы с выращиванием растений, причина может заключаться в плохом качестве удобрения, которое вы используете. Или, возможно, вы используете удобрения, полные вредных химикатов, поэтому кусты не хотят расти. Лучшими подкормками для растений и деревьев, способными обеспечить активный рост и богатый урожай, являются вещества природного происхождения. Поэтому постарайтесь перейти на естественный вид удобрений.

Если вы не знаете, какое натуральное средство выбрать, отличным универсальным решением станет луковая шелуха.

Ценность шелухи лука для растений

В это сложно поверить, но шелуха лука содержит много важных веществ, в которых нуждаются растения. Кроме прочего, в её состав входит, например, калий, магний и железо.

Отвары на базе «ненужного» продукта помогают растениям быть крепкими, защищают их от различных заболеваний, а сад или участок — от появления вредоносных насекомых.

В отличие от покупных комплексных удобрений средство из шелухи практически бесплатно, а эффект лучше. Хотя бы раз применив шелуху на огороде или в саду, в следующий раз вы не выбросите, а сохраните её для последующего использования. Такая оболочка может творить чудеса.

Как правильно приготовить и применять отвар

Жидкость, насыщенная соком шелухи лука, — это очень концентрированное удобрение, которое должно использоваться правильно.

Шелуху от 2-3 луковиц залейте литром воды и кипятите несколько минут. Через 2-3 часа отвар для полива комнатных растений будет готов. Для огорода этого «ненужного» продукта понадобится больше, но проблем с нехваткой шелухи не должно возникать, так как лук используется на кухне практически каждый день.

Весьма полезен также настой на основе шелухи. Всё, что нужно сделать, это собрать в кастрюлю шелуху от нескольких луковиц и залить их литром воды. Затем дайте им настояться в течение 24 часов. За это время выделятся все ценные вещества. Процедите жидкость через сито, затем поливайте им рассаду. Уже спустя несколько дней вы не узнаете свои растения — молодые кусты оживут и ускорят рост.

Для огурцов готовится настой из 400 г. сырья и 2 литра кипятка. Будущую подкормку необходимо настаивать в течение 2 дней. Перед опрыскиванием жидкость разбавляют водой в пропорции 1 к 1.

Для помидоров можете использовать тот же рецепт. Заливайте 500 мл под каждый куст. Вскоре кусты станут сильнее, продемонстрируют активный рост, а листья станут более мясистыми.

Какие заболевания растений эффективно предотвращает отвар луковой шелухи

Шелуха лука используется также в качестве очищающего средства против различных заболеваний и многих вредоносных насекомых.

Магазины садоводства предлагают большой выбор ядовитых и очень опасных химикатов для контроля над недугами растений, но многие садоводы отдают предпочтение натуральным средствам. Отвар шелухи лука способствует надёжной защите культур от многих болезней, которые способны разрушить растения.

При культивировании рассады молодые кусты часто поражаются чёрной ножкой. Очень опасной болезнью огурцов является ложная мучнистая роса (пероноспороз). Эти недуги могут давать о себе знать на любой фазе развития. Предотвратить их появление очень просто. В профилактических целях необходимо опрыскивать плантации отваром кожуры через каждые 5 дней.

Плантации томатов находятся под угрозой бактериального рака. Появление болезни можно не допустить, если время от времени обрабатывать кусты настоем кожуры.

Борьба с вредителями

Использование кожуры лука очень действенны в борьбе с паразитами, которые нападают на сад. В составе сырья нет нитратов, что делает его совершенно безопасным. Отвар не оказывает негативного влияния на созревание плодов.

Луковая кожура показала эффективность в борьбе с такими вредителями, как:

тля — отвар распрыскивают на растения 1 раз в неделю (обработка осуществляется около 2 месяцев, один раз в неделю со всех сторон листьев); крестоцветная блоха — отвар применяют для обработки репы, редиски и капусты; почечный клещ — растения обрабатываются до и после распускания (1 кг шелухи заливается 2 л тёплой воды и настаивается на протяжении 2 дней); колорадский жук — концентрированным настоем опрыскивают картофельные плантации (3 горсти сырья заливают 3 литрами воды, кипятят 5 минут, а спустя 4 часа 1 литр концентрата разводят одним ведром воды).

Таким образом, луковую шелуху можно назвать идеальным растительным удобрением. Оно действительно работает и вы можете быть удивлены, что весьма эффективно — ваши растения получат именно то, что им нужно.