50 новых случаев COVID-19 обнаружили в Татарстане

50 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане за последние сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в республике достигло 280. Выздоровели 36 человек.

Как уточнили в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом, 10 пациентов госпитализированы, 40 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма течения болезни.

«Новые случаи заражения преимущественно контактные. В разрезе статистики это 95%. Что говорит о важности разобщения и минимизации прямых контактов», — отметили в оперштабе.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Набережные Челны — 16, Казань — 11, Тюлячинский район — 7, Дрожжановский — 4, Сармановский — 3, в Альметьевском и Лаишевском — по 2 случая, по 1 — в Мамадышском, Тукаевском, Алексеевском, Кукморском и Балтасинском районах.

19 заболевших в возрасте от 30 до 50 лет, 16 — от 50 до 60 лет, семерым зараженным — от 60 до 70 лет. Также заразились 4 человека в возрасте до 18 лет и столько же в возрасте от 18 до 30 лет. Накануне в управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что число заболевших растет из-за очагов коронавируса на нескольких предприятиях республики.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 5 642 новых случая COVID-19, число заболевших выросло по сравнению с 20 апреля. В стране зарегистрированы 52 763 заболевших, 3 873 человека выздоровели, 456 умерли. Лидеры по числу новых случаев — Москва (3 083), Московская область (718), Санкт-Петербург (127), Нижегородская область (101), Свердловская область (84), Башкортостан (74).