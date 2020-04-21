Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции после пандемии коронавируса

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Фото: Depositphotos

Турецкие отельеры не станут отказываться в будущем от системы «все включено» или «шведского стола», несмотря на пандемию коронавируса. Прогнозы по этому поводу раскрыл председатель правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По его мнению, нормы гигиены в пятизвездочных отелях, работающих по концепции all inclusive, уже находятся на самом высоком уровне. «Как вопросам безопасности пищевых продуктов и напитков, так и гигиене обслуживания клиентов, всегда уделялось и будет уделяться повышенное внимание», — заметил он.

В то же время шеф-повар отельной цепочки Iberostar Мигель Миллера заявил, что гостиницам все же предстоит пересмотреть некоторые свои стандарты — например, ограничить вместимость столов в ресторанах (максимум пять-шесть человек) и расставить их на безопасном друг от друга расстоянии, проводить дезинфекцию мебели, подавать приборы в индивидуальных защитных упаковках, размещать емкости с антисептическими растворами, не использовать многоразовые тканевые салфетки и скатерти.

Кроме того, считает Миллера, изменения могут коснуться «шведского стола». Предполагается, что на смену привычному формату могут прийти заранее расфасованные по порциям блюда либо их начнет подавать сотрудник ресторана в средствах индивидуальной защиты.

В свою очередь председатель Института Всемирного туристического форума Булут Багчи заметил, что отели из-за новых требований и страхов клиентов и вовсе могут отказаться от «открытого буфета» в пользу «ресторанов a la carte», обслуживание в которых будет включено в пакет all Inclusive.

20 апреля сообщалось, что в Турции анонсировали изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса. В частности, планируется внедрение сертификации отелей на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Предполагается, что объекты размещения будут обязаны гарантировать социальное дистанцирование, а также регулярно проводить проверку здоровья всего персонала.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в стране зафиксировано свыше 90 тысяч случаев заражения, умерли более двух тысяч человек.