Цены на всю мировую нефть полетели вниз

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Фото: Globallookpress.com

Стоимость главных мировых сортов нефти полетела вниз на фоне того, что накануне, 20 апреля, цена на майский фьючерс американской марки WTI опускалась до минус 40 долларов, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:50 июньский фьючерс Brent торгуется на уровне 22 долларов за баррель (минус 14 процентов с начала торгов) — это дешевле, чем до начала переговоров о соглашении в формате ОПЕК+, в рамках которого страны договорились о снижении добычи. Контракт по WTI с поставкой в июне опустился до 19 долларов (минус 6,5 процента).