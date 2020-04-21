Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

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Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности. Об этом сообщает New York Post.

Иск в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка подали Ричард Клинг, Стив Роткер, Дженнаро Пурчиа. Именно с их округа и началось распространение коронавируса по штату.

В обвинительном заключении отмечается, что это коллективный иск, поданный за «ущерб, который стал следствием грубой халатности ВОЗ, вовремя не объявившей коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Истцы также обвинили организацию в неспособности предоставить нужные инструкции своим сотрудникам: они считают, что принять карантинные меры следовало раньше.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за коронавируса, расплачиваются за доверие к ВОЗ. Он напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай, и упрекнул организацию в том, что ее будто бы контролирует Пекин.

15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.

По последним данным, в США более 790 тысяч инфицированных коронавирусом, 42,2 тысячи человек погибли, а 52,1 тысяча — вылечились.