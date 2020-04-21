Доктор Мясников раскрыл подробности разработки российской вакцины

Share Tweet Share Share Email Comments

Фото: РИА Новости

Доклинические исследования разработанной Минздравом вакцины завершатся к 31 мая, после этого начнется следующий этап. Подробности разработки в эфире телеканала «Россия 24» раскрыл представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников.

«Уже в первый день лета [специалисты планируют] перейти к клиническим испытаниям», — сказал доктор. Он добавил, что названные им сроки не окончательные, а рабочие.

Ранее в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что испытания новой вакцины планируется начать в июне. Они начнутся после разрешения Минздрава и одобрения двух этических комитетов.

По данным Роспотребназдора, в России проживают три процента граждан с иммунитетом к новому вирусу. Среди обследованных врачей медико-хирургического центра имени Пирогова в Москве антитела есть у 12,5 процентов (30 медиков).