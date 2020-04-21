Застрявших Таиланде на жителей двух Алтаев вывезут домой через Новосибирск

Авиакомпании «Сибирь» и «Уральские авиалинии» планируют выполнить три вывозных рейса из Бангкока. Один из трех бортов должен привезти домой в том числе и новую «порцию» застрявших на отдыхе жителей «двух Алтаев». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на в Telegram-канале, созданном Минкомсвязи РФ для информирования россиян, застрявших за границей.

Первый рейс должен вылететь 22 апреля в 11:45 по местному времени во Владивосток. Места в самолете предназначены только для жителей Приморского края. Второй рейс должен улететь в Екатеринбург с посадкой в Иркутске в тот же день, но на семь часов позже. Этот рейс, соответственно, должен вывезти только тех россиян, которые живут в Свердловской, Челябинской и Иркутской областях. Третий рейс из Бангкока, запланированный на 23 апреля, должен совершить посадку сначала в Новосибирске, а затем в Красноярске. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях.

Вылет будет производиться бесплатно для тех граждан, у которых на руках имеется обратный билет любой российской авиакомпании. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе. На тех же условиях 24 апреля из Пхукета в Новосибирск должен вылететь еще один борт. Он будет доступен для жителей все тех же шести регионов, упомянутых ранее, а также для иркутян и омичей. В тот же день запланирован еще один рейс через Новосибирск, но уже из Гоа. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области. Конечная посадка должна произойти в Екатеринбурге.

Списки россиян, которые могут воспользоваться такими рейсами, составляется по заявкам, оформленным на сайте Госуслуг. Однако к такому методу составления списков у россиян есть претензии. «Списки теперь составляются через сайт и приложение Госуслуги, и даже посольство не может сказать, попал ты в список или нет. Форму несколько раз меняли, новые добавляли, мы их постоянно заполняем. Потом объявили правила вывоза новые: теперь забирают только людей, компактно проживающих в одном регионе. У нас тут вся Россия по географии, и если следовать этим правилам, то нас отсюда вообще не будут забирать, придется дожидаться конца пандемии», — приводит портал «Вести22» слова барнаульского альпиниста Антона Лежнева. Он застрял в Непале и уже длительное время испытывает трудности с тем, чтобы вернуться домой. Впрочем, по данным портала, молодой человек наконец должен был вылететь домой.