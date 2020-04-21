НРП: 80-летний мужчина задержан за оскорбление Эрдогана из-за лайка в Facebook

Об этом сообщил в субботу депутат Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Эркек в Twitter. Мужчина был взят под стражу полицией из своего дома в столице Анкаре, написал Эркек.

Инцидент произошёл 5 апреля, через неделю после того, как Министерство внутренних дел ввело комендантский час для пожилых граждан в качестве меры против пандемии COVID-19, уточнил депутат.

Задержанный, отставной государственный служащий из района Чаели в северо-восточной провинции Ризе, сказал, что ему просто нравятся социальные сети, он часто даже не читает посты.

«Кроме того, некоторые (посты в Facebook — ред.) были помечены так, как будто они мне понравились, всё потому, что я невольно коснулся рукой экрана телефона, поскольку я стар и у меня катаракта», — сказал мужчина.

Пожилой мужчина извинился за произошедшее в своих показаниях.

«Президент — это мой земляк. Я проработал в штате 32 года и вышел на пенсию. Я не могу думать ни о каком оскорблении моего соотечественника, а также президента и государственных старейшин», — добавил он.

Тем временем журналист Cumhuriyet Хазал Оджак заявила, что она находится под следствием за «клевету» в своём докладе о покупке министром финансов и казначейства Бератом Албайраком земли у канала Стамбул, где она назвала это дело «рутинным процессом купли-продажи».

Ей грозит от одного до двух лет лишения свободы.