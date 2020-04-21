Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска

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Военнослужащий около ЗРК «Триумф» С-400 в Московской области, 2015 год

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» могут передать в войска в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Там рассказали, что по итогам состоявшихся в декабре 2019 года испытаний ЗРК «Гибка-С» российское Минобороны направило ряд рекомендаций для увеличения эффективности данного комплекса, которые сейчас внедряются.

«Параллельно началась подготовка к серийному производству. Рассчитываем, что уже в следующем году мы поставим заказчику установочную партию машин», — сказал гендиректор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев.

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