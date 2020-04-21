Астрологи рассказали, от чего должен отказаться каждый знак Зодиака, чтобы жить лучше

Содержание:

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Каждый человек стремится жить лучше. У кого-то амбициозные и пока что несбывшиеся финансовые планы, а многие люди мечтают о простом семейном счастье и домашнем уюте. Редкие индивидуумы признаются, что несбывшиеся мечты и нереализованные планы — это следствие непомерной гордыни, амбиций, устоявшихся годами привычек и так далее. Астрологи говорят, что улучшить свою жизнь может абсолютно любой знак Зодиака, отказавшись от чего-то в своем поведении.

Овен

Овнам следует отказаться от бараньего упрямства — желания любой ценой доказать собственную правоту. Для людей этого знака Зодиака существует только одна правильная точка зрения — своя. Когда они примут для себя, что существуют еще и другие, в их жизнь придет гармония и все сложится и в делах, и в личной жизни.

Телец

Тельцы жаждут, чтобы в уголках души любимого человека не было потайных мест. Они предпринимают одну попытку за другой проникнуть туда. Однако не все люди хотят впускать в свое сердце другого человека, что уж говорить о душе. Поэтому стоит принять это и не пытаться залезть туда, куда не стоит.

Близнецы

Вечной молодости не бывает. Не стоит доводить свою нервную систему до изнеможения при виде первой морщинки. Да, человек не может быть все время юным и озорным, но он может быть красив и интересен в любом возрасте.

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Рак

Стремление проявлять заботу обо всех, кроме себя, губит Раков и отнимает у них энергию. Поэтому их путь к тому, чтобы жить лучше, должен начаться с себя, любимых.

Лев

Львам не стоит лезть из шкуры, чтобы всем понравиться. В конце-концов, вы ведь не 100-долларовая купюра, чтобы нравиться всем. К тому же, есть люди, в поле зрения которых вообще лучше не попадать. Пора перестать быть центром Вселенной и постоянно находиться в центре внимания.

Дева

Планирование — похвально, но не стоит трезво рассчитывать свой каждый шаг, особенно в делах амурных. Лучше просто довериться своему сердцу и позволит ему принимать решения, отбросив холодный расчет.

Весы

В Весах борются между собой два сложных характера. Один из них пытается изменить другого человека, переделать его по своему образцу. В момент, когда Весы откажется от идеи заставить других смотреть на мир своими глазами, его жизнь кардинально изменится в лучшую сторону.

Скорпион

Скорпионам следует отказаться от стремления доказать кому-то что-то, а также от привычки отчитываться перед окружающими за то, что сделано.

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Стрелец

Коллекционирование разбитых сердец Стельцам в молодости кажется увлекательным занятием, но расплата может не заставить себя ждать в зрелом возрасте. Людям этого знака Зодиака стоит перестать издеваться над чувствами других. Когда придет осознание своего недостойного поведения, многие вещи заиграют новыми красками, жизнь изменится и в нее войдет любовь — настоящая и большая.

Козерог

Козерогам стоит отказаться от привычки отказываться от помощи, которую предлагают другие. Один, как известно, в поле не воин. К тому же, людям надо доверять, а не подозревать. Все в этой жизни построено на доверии.

Водолей

Пора перестать стараться сделать жизнь других людей интересней и наполнить ее чем-то. Лучше вспомнить о себе и научиться любить. Себя. Потому что главная проблема Водолеев — любовь ко всем и вся, кроме себя.

Рыбы

Рыбам пора перестать жить прошлым, анализировать свое поведение и нарекать на упущенные возможности. Для того, чтобы жить полной жизнью в будущем, этому знаку Зодиаку стоит отпустить прошлое и перестать в него возвращаться.

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