Новые права соседей по даче утвердили в Государственной думе

Депутаты государственной думы подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, эти поправки касаются взаимоотношений между соседями. Председатель комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в основе новых правил будет взаимное уважение, но будут в нем прописаны и другие вещи, с которыми соседи будут вынуждены смириться.

Какие поправки внесла Госдума

Как мы уже сказали выше, чиновники Госдумы подготовили ряд поправок в Гражданский кодекс для того, чтобы урегулировать споры соседей по даче. Известно, что в поправки были внесены даже такие нюансы, как то, кто имеет право собирать плоды дерева, которые упали на соседний участок. Если верить этим поправкам, то это может делать владелец участка, на чью землю упали плоды. Предлагается разрешить снос зданий, которые мешают соседнему участку и не позволяют осуществить посадки на собственном участке.

К примеру, собственник имеет право потребовать, чтобы сосед снес свою постройку, если из-за нее претерпел изменения приток света на его земельный участок. Гражданам Российской Федерации придется терпеть запахи и шумы со стороны своих соседей. Руководитель комитета Государственной думы по строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что суть поправок состоит в том, чтобы уравнять права владельцев земельных участков.

Он отметил, что Гражданский кодекс фактически будет обязывать соседей уважать друг друга. При этом, когда воздействие (например, шумы, запахи и тд), исходящие с соседнего участка, будут нарушать нормы или выходить за определенные рамки, то соседи имеют полное право потребовать устранить нарушения.

Что запрещено делать соседям по даче по закону РФ?

Закапывание не разлагаемых отходов

Можно получить компост из бытовых отходов, которые относятся к категории биоразлагаемых, они способны перегнивать. Однако твердые ТКО могут нанести непоправимый ущерб экологии. Складирование их путем закапывания в ямы — запрещено. Зарытые химикаты могут попасть в грунтовые воды, а это уже преступление, за которое можно понести уголовное наказание.

Изменение высоты участка

Грунт, который вы высыпали на огороде и который приподнимает участок по сравнению с соседними — это также незаконное действие, ведь эта манипуляция может обернуться потопом для грядок, оказавшихся на нижнем уровне. Если такое произошло, необходимо добиться проведения экспертизы, чтобы на основании ее результатов суд обязал убрать повышающий уровень грунта слой насыпи.

Дрова из леса

Большая часть дачников Российской Федерации в зимний период времени обогревается с помощью дров, которые добывают вырубкой леса неподалеку. Это незаконное действие, за которое в отдельных регионах могут привлечь к уголовной ответственности и лишить нарушителя свободы.

Канализация

Создание септика слишком близко к границе участка — это большая ошибка и серьезное нарушение. Согласно закону — расстояние в восемь метров до забора и соседского колодца, если из него берут воду для питья — является оптимальным. Это также повод для звонка в специальные органы, вы вправе вызвать экспертов. Если обнаружите нарушение соседей, то их обяжут перенести канализацию. Если соседи откажутся это сделать, то дело перенаправят в суд.

Самозахват земельного участка

Любые попытки передвинуть забор, чтобы расширить границы своего участка — это серьезное и строго наказуемое любым судом преступление. Доказать его можно с помощью плана межевания. Эксперты фиксируют нарушение границ в том случае, если были высажены деревья рядом с забором. Тем более, когда они затеняют участок соседа. Согласно закону — такие растения должны убрать. Если человек откажется это сделать, вызывается экспертная комиссия.

Незаконный слив канализации

Содержимое септиков с отходами жизнедеятельности рекомендуется откачивать. Однако некоторые нарушают закон и сливают их в канавы для сбора дождевой воды или в ливневую канализацию, таким образом люди создают серьезнейшую угрозу эпидемии для окружающих. Этим занимаются представители СЭС, которые могут оштрафовать человека за подобные действия.