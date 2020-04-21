Ситуация с пандемией коронавируса в Италии и Испании на сегодня, 21 апреля

Представители Европейского Союза действуют вразнобой. Многие планируют выйти из карантина уже через четырнадцать дней. В большинстве европейских стран второй этап начинается ровно через две недели – 4 мая. Однако это произойдет далеко не у всех, некоторые запланировали выйти из карантина 27 апреля, тогда как другие – 11 мая. Это в очередной раз подтверждает, что власти решили продолжать действовать по отдельности.

Европейская комиссия была готова установить четкие сроки для выхода из карантинного режима, однако в результате давления столиц ей пришлось отступить. Из Брюсселя поступило только общее указание, которое не обязательное к исполнению – по постепенному ослаблению ограничений, чтобы можно было взвесить все «за» и «против».

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Коронавирус в Италии и Испании, последние новости на 21 апреля

За последние 24 часа на территории Италии от вируса COVID-19 погибли 433 человека. Общее количество погибших в стране достигло 36 660 человек. Сообщается, что за прошедшие сутки в стране вылечиться удалось 2128 людям, в результате чего общее количество вылечившихся достигло 47 555. Всего с начала пандемии в стране заражено свыше 178 тысяч человек, включая погибших и вылечившихся.

Что касается Испании, то в королевстве зафиксировано уже более 200 тысяч инфицированных, почти свыше 21 тысячи человек погибли, 80 587 вылечились. 3 371 находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав Италии о смягчении карантина: коронавирус ещё не побеждён

Министр здравоохранения Италии заявил, что необходимо двигаться в сторону частичного смягчения карантинных мер, однако следует помнить о том, что к настоящему времени вирус в Италии все еще не был побежден. Министр таким образом прокомментировал предложение многих глав регионов о смягчении ограничений после четвертого мая. Губернаторы считают, что это необходимо для того, чтобы восстановить экономику и не допустить ее полного коллапса.

Напомним, что Италия является одной из самых инфицированных стран мира после Соединенных Штатов и Испании. На территории Италии погибло более 23 тысяч человек. Долгое время Италия оставалась лидером по количеству инфицированных и погибших, пока в один момент страну не обошла Америка. Сейчас в Соединенных Штатах более 700 тысяч инфицированных и свыше 30 тысяч погибших от вируса за все время пандемии.

Итальянский премьер Джузеппе Конте 22 марта объявил о приостановке работы всех предприятий государства, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин власти отправили свыше семи миллионов работающих граждан. Также правительство приостановило работу почти всех предприятий страны. Сейчас идет обсуждение смягчения карантинных мер, которое может начаться уже четвертого мая.

В Испании снизилось число смертей от коронавируса

Представители Министерства здравоохранения Испании заявили о снижении количества летальных исходов в результате осложнений, которые были вызваны вирусом COVID-19. За прошедшие 24 часа в стране погибло 399 человек. Прошлую неделю данный показатель находился на уровне – 520-585 смертей. Кроме того, третий день кряду фиксируется снижение количества новых случаев заражения. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 4216 человек. Для сравнения, в последнее время за сутки количество новых случаев заражения фиксируют даже в РФ.

Всю прошлую неделю этот показатель находился на уровне 520–585 смертей. Кроме того, уже третий день фиксируется снижение числа новых случаев заражения. За последние сутки вирус выявлен у 4216 человек.

Всего от вируса в стране погибло более 20 тысяч человек, вылечить удалось свыше 80 тысяч пациентов. Больше всего инфицированных и погибших на данный момент в Соединенных Штатов, где количество смертей уже превысило отметку в тридцать тысяч человек.

В Испании после коронавируса выздоровела 105-летняя женщина

Заболевшая вирусом COVID-19 105-летняя женщина вылечилась в Испании. Пациентку выписали из клиники города Мерида. Эвариста Рубио Галан была госпитализирована из дома престарелых, у нее была высокая температура и проблемы с дыханием. В клинике женщина провела всего три дня, что является невероятным результатом даже для людей, которые моложе ее на 50 лет. Перед выпиской женщину протестировали на COVID-19 еще раз, тест показал отрицательный результат.

Внук пациентки Антонио Мартин подчеркнул, что в последний раз навещал бабушку 8 марта, тогда как 9 апреля у нее обнаружили вирус COVID-19. После того, как она обнаружила у себя вирус, прошло несколько дней, позже симптомы стали проявляться сильнее. Внук женщины сказал, что она прирожденный боец.