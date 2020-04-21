Коронавирус в США — сколько заболевших и умерших на 21 апреля

В Америке количество смертельных случаев от вируса COVID-19 за прошедшие 24 часа увеличилось на две тысячи человек. Об этом заявили сотрудники университета Джона Хопкинса.

Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке

Последние новости на 21 апреля, сколько заболевших и умерших

Общее количество смертей из-за вируса COVID-19 в Америке составляет 40,6 тысяч граждан. В стране зарегистрировано 26 889 новых пациентов, которые получили положительный результат теста на COVID-19. Количество вылечившихся пациентов составляет более 70 тысяч.

На базе спецназа США зафиксирована вспышка коронавируса

Первые случаи летальных исходов от вируса COVID-19 зафиксировали среди персонала базы армии Соединенных Штатов под названием «Форт Брэгг». Американские СМИ сообщают, что база, на территории которой дислоцированы почти тридцать тысяч военнослужащих, в перспективе может стать новым эпицентром инфекции. Несмотря на обострившуюся эпидемиологическую обстановку, личный состав базы продолжает проходить программу подготовки, тогда как командование заявляет о своей готовности противостоять инфекции.

Два сотрудника американской военной базы погибли из-за осложнений, которые были вызваны вирусом COVID-19. Командование базы сообщает, что двое погибших проходили лечение, их подключили к аппаратам ИВЛ, которые поддерживали их жизнедеятельность на протяжении длительного времени. Один из погибших был сотрудником департамента армии Министерства обороны Америки, тогда как другой — военным подрядчиком. Погибшие проживали в округе Камберленд, штат Северная Каролина, где в последние недели фиксируют число инфицированных вирусом COVID-19.

Сообщается, что ситуация в округе и смерть сотрудников могут превратить базу «Форт Брэгг», где дислоцированы почти тридцать тысяч армейцев, в местный локальный центр эпидемии. Как минимум одиннадцать сотрудников и военнослужащих армии Соединенных Штатов продолжают проходить курс лечения. Ситуация осложняется тем, что на территории базы расположен штаб войск специального назначения армии Америки, а также учебный центр армейского спецназа, который известен как «Зеленые береты».

На территории базы остаются 2500 курсантов, которые проходят курс военной подготовки. Часть занятий временно была приостановлена, другие же перевели на дистанционный режим, однако курсанты все еще занимаются индивидуально и в группах по ряду направлений.

Системе здравоохранения США предрекли обвал из-за детей с коронавирусом

Системе здравоохранений Соединенных Штатов предрекают обвал из-за детей с вирусом COVID-19. Сообщается, что они могут повлечь более тысячи новых заражений. Об этом заявили исследователи американского аналитического центра «Женский институт независимых социальных исследований».

Эксперты отметили, что маленькие дети подвержены большому риску, и их инфицирование может обернуться более, чем тысячей новых случаев — это может нанести непоправимый ущерб системе здравоохранения Америки.

Если верить некоторым оценкам, то вскоре каждый двухсотый американский ребенок будет заражен новым типом вируса COVID-19. Некоторые из несовершеннолетних уже были заражены, исследователи отметили, что диагностировать инфекцию у них еще сложнее, чем у взрослых.

В документе отмечается, что Вашингтон недооценивает такие риски. Представители женского института рекомендуют властям Соединенных Штатов повысить уровень информированности среди людей. По их словам, если родители будут знать о методах борьбы с вирусом, а медики — вовремя выявлять заражение, то система здравоохранения сможет пережить масштабы пандемии гораздо легче.

В США начались массовые беспорядки из-за коронавируса

На территории Соединенных Штатов из-за пандемии COVID-19 начались массовые беспорядки — люди не могут находиться на карантине и требуют снять ограничительные меры. Акции протеста проходят по всей стране. Местные жители выставили властям требование — отменить карантинные меры. Глава государства Дональд Трамп поддерживает участников акции и называет их «очень ответственными людьми».