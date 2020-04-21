На Алтае любителю стрельбы проводам грозит срок отключение нескольких районов электричества

Прокуратура Чемальского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который умышленно повредил из карабина линии электропередач. Это произошло накануне Нового года, когда без электроснабжения остались населенные пункты Онгудайского, Улаганского, Кош-Агачского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, частично Майминского района и Горно-Алтайска. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как было установлено, причиной массового отключения населенных пунктов было умышленное повреждение ЛЭП ВЛ-11 кВ «Манжерок — Чепош», расположенных в 7 км от села Чепош. По данному факту СО МВД России по Чемальскому району возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (повреждение объектов энергетики из хулиганских побуждений).

В ходе расследования выяснилось, что 30 декабря прошлого года житель села Чепош взял принадлежащий ему карабин «Вепрь» и из хулиганских побуждений расстрелял 31 изолятор указанных линий электропередач. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Чемальского района, оно направлено для рассмотрения в суд. Согласно УК РФ, за данное преступление мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.