Eurostat: Турция стала главным импортёром отходов ЕС в 2019 году

Большая часть мусора, отправленного в Турцию, состояла из 9,9 млн тонн отходов чёрных металлов, за которыми следовали 0,7 млн тонн бумажных отходов, сообщает Eurostat.

Турция использует импорт отходов, объём которого за последние 15 лет увеличился втрое, в качестве решения проблемы поиска сырья из-за недостаточной системы рециркуляции в стране.

Согласно отчёту Deutsche Welle за 2019 год, Турция импортировала 27 тыс. 34 тонны отходов пластмасс из Великобритании и 50 тыс. тонн — из Германии в первом квартале 2018 года.

Данные турецкого Министерства окружающей среды и урбанизации показали, что 54% из 3,5 млн тонн пластиковой упаковки, произведённой в Турции в 2018 году, были переработаны, сообщает DW. Турция является шестым по величине производителем пластмасс в мире.