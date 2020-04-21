Препарат «Фавипиравир» должен помочь в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что при самолечении от коронавируса рекомендуется принимать парацетамол и ибупрофен. С такой же позицией выступил Минздрав России. Сообщалось также, что в борьбе с коронавирусом эффективен препарат «Фавипиравир» — в России его планируют начать выпускать с мая. Сначала он пойдет в стационары, затем возможны розничные продажи.

«Фавипиравир», что это за препарат

Фавипиравир» был разработан в Японии и одобрен для продажи в 2014 году. По данным клинических исследований, проведенных в Китае, данный препарат помогает при лечении пациентов с коронавирусом.

В частности, препарат снижает действие COVID-19 в организме с 11 до четырех дней. Также у 91% заражённых, принимавших это лекарство, улучшилось состояние пораженных легких.

«Фавипиравир» — аналоги, цена в России

Изначально в японском правительстве заявляли, что Favipiravir был разработан четыре года назад, и должен был помочь в борьбе с тогдашней вспышкой вируса Эбола на территории Гвинеи. Однако с начала текущего года в качестве эксперимента данный медикамент начали предоставлять больным коронавирусом COVID-19.

Важно понимать, что данный препарат перед началом массового применения в лечении больных должны одобрить представители правительства, ведь изначально его разрабатывали для борьбы с гриппом и другими заболеваниями. Иными словами, он был создан до появления коронавируса, и пока не совсем понятно, насколько он эффективен против такого заболевания.

На сегодняшний день данный препарат не имеет аналогов в России. Соответственно, его будет проблематично приобрести в нашей стране. Впрочем, в будущем ситуация должна измениться в этом направлении в лучшую сторону.

Можно ли купить в России «Фавипиравир»

Приобрести Авиган в аптеках невозможно, в массовом производстве его нет. При необходимости препарат будет доставлен в больницы в нужном количестве. Отметим, что с помощью Авигана больные коронавирусом выздоравливают гораздо быстрее, чем от других препаратов, сокращая риск возникновения пневмонии.

Авиган был протестирован и одобрен в Японии еще в 2014 г. и активно использовался для лечения гриппа. Однако в массовое производство его не запускали.

По мнению экспертов, стоимость будущего препарата от пандемии коронавируса пока неизвестна, однако на начальных этапах препарат вряд ли появится в аптеках.