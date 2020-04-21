21 апреля 2020 отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Родион Ледолом отмечается 21 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 8 апреля). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа.

Какой праздник сегодня, 21.04.2020, церковный

Посвящен день апостолу от семидесяти, святому Родиону (Иродиону). Сам Павел апостол и Родион были родственниками, смерть мучеников за христианскую веру они приняли вместе во времена правления Нерона.

В народе же прозвали святого Ледоломом за то, что его день приходится на пик ледохода, который мог даже предсказать будущий урожай. Так, хлеба должно было уродиться много больше обычного, если льдины на реке сбивались в кучу, горою.

Верили, что на Родиона месяц встречается с солнцем после долгой разлуки, случившейся осенью, когда светила расходились на запад и на восток, едва ударяли морозы, и обречены были не видеть друг друга до весеннего времени.

Правда, за долгой разлукой мог последовать не только обмен новостями, но и ссоры. Говорили, что было первое, если этот день был светлым, со светящим ясно солнышком, что, кстати, и лето обещало хорошее. Если же небо «хмурилось», собирался туман, значит, поссорились, родимые, да еще и накликали неважное лето.

На Родиона начинали пахоту: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Пахота была делом трудным, особенно после голодной весны, но без нее – совсем не прожить: «Хоть грязь топчи — а овес мечи», «В пашне огрехи — в кармане прорехи», «Пахать да боронить — часочка не говорить», «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться», «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Неудивительно, что пахота полей, как и сев, окружены были множеством ритуалов и поверий, взять хоть посев овса.

Начинать его считалось верным делом, когда случалось что-нибудь из таких примет, как появление листвы на дубах и березах, выход кротов из норок, первые крики лягушек. Сеяли же овес, пока стояли в цвету грушевые и яблоневые деревья.

По православному календарю праздник сегодня, 21 апреля

По церковному календарю 21 апреля 2020 чувствуют Иверскую икону Божьей Матери – это переходной праздник, его отмечают на третий день после Пасхи. В 2020-м Светлое Воскресение Христово отметили 19 апреля.

Согласно преданию, одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Божьей Матери, написал Святой апостол и евангелист Лука по благословлению Пресвятой Богородицы еще во дни Ее земной жизни.

Долгое время Иверская икона находилась в малоазийской Никее, а с начала XI века неотлучно пребывает в Иверском монастыре на Святой Горе Афон, в честь которого и получила свое название.

Иверская икона Божьей Матери — прямое свидетельство тому, что Богоматерь взяла под свое Святое заступничество весь род людской. Явившись чудесным образом на Афон, она стала щитом для всех, кто день и ночь молится на Святой горе за весь род человеческий.

Иверская — это один из самых удивительных по чудотворным проявлениям образов, проявляющих самые разные действия Богородицы в земных пределах — Заступницы и Хранительницы, Целительницы и Защитницы от всех напастей, исходящих и от стихий, и от человеческих пороков.