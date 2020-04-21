Трамп заявил, что в ноябре легко выиграет президентские выборы в США

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Трамп заявил, что в ноябре легко выиграет президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп

Al Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в одержит легкую победу на грядущих президентских выборах в стране, которые должны пройти в ноябре этого года.

Американский лидер считает, что одержит разгромную победу.

По утверждению Трампа, его любят «многие люди».

«И именно поэтому я нахожусь тут (в Белом доме — прим.ред.)», — добавил Трамп.

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