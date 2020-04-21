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Президент США Дональд Трамп

Al Drago/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/795/13027795/2020-03-29T215238Z_1141296759_RC2XTF99DA5D_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-75675.jpg" alt="Трамп заявил, что в ноябре легко выиграет президентские выборы в США" /></p> </p> <p>

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в одержит легкую победу на грядущих президентских выборах в стране, которые должны пройти в ноябре этого года.

Американский лидер считает, что одержит разгромную победу.

По утверждению Трампа, его любят «многие люди».

«И именно поэтому я нахожусь тут (в Белом доме — прим.ред.)», — добавил Трамп.

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