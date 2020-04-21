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Президент России Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции о ходе строительства и…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/803/13052803/RIAN_6223847.HR-pic905-895x505-82809.jpg" alt="Путин поручил проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения страны заняться вопросом ускорения регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Также политик потребовал, чтобы ведомство занималась оперативным ввозом оборудования для производства препарата.

«Это касается и ускорения разрешительных процедур и касается всех других административных [процедур], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — уточнил президент.

Путин не исключил, что российские власти могут выделить необходимые дополнительные ресурсы для ускорения создания вакцины.

13 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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