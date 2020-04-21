Как сшить простые маски от коронавируса своими руками

Защищает ли повязка из ткани от COVID-19? Какой материал можно использовать для изготовления изделий в домашних условиях? Простые варианты, как пошить маску из ткани от коронавируса своими руками.

Маска для лица из ткани — это средство защиты от вирусов, в том числе и от нового COVID-19. Соблюдение правил применения защитной повязки позволяет больным и переносчикам инфекции оставаться безопасными для окружающих, а здоровых людей защищает от коронавируса и других патологических микроорганизмов. Сшить повязку на лицо из ткани можно самостоятельно.

Как сшить простые маски от коронавируса

Марлевая повязка в качестве медицинской маски своими руками

Еще один простой метод — использовать бинт. Этот предмет есть практически в каждом доме. Для изготовления респиратора, нужно отрезать кусок бинта длиной 75-85 см, сложить его в 4 раза. Далее необходимо прошить края. Крепления можно сделать при помощи резинок или того же бинта.

Совет. Полотно должно получится достаточно плотным, но не затруднять дыхание.

Полезные советы

Вот несколько рекомендаций, которые повысят эффективность маски:

Перед тем, как надеть респиратор, необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Маску из марли или бинта рекомендуется носить не более трех-четырех часов. Затем постирать, дезинфицировать утюгом, использовать повторно.

При снятии изделия стоит быть аккуратным, чтобы не дотрагиваться к внешней стороне, потому что она собирает много пыли, бактерий и вирусов. После использования стоит тщательно вымыть руки с мылом.

Респиратор должен достаточно плотно прилегать к лицу, но не слишком, чтобы изделие не вызывало дискомфорт.

Поврежденную защиту необходимо заменить.

Маска — отличная защита от коронавируса. Хоть ее и нет на прилавках аптек, изделие можно смастерить собственноручно. Однако стоит помнить, что самоизоляция более эффективна какой-либо маски.

Маска многоразовая с фильтром

Для такой маски нам понадобится квадратный отрез плотного хлопка или льна 45*45 см, две резинки длиной примерно по 18-20 см, швейная машинка или игла с ниткой. Ткань складываем вдвое, посередине кладем фильтр – нетканый материал, например, высохшую влажную салфетку, туалетную бумагу или одноразовое полотенце. Сложите ткань вдвое и соберите гармошкой, соорудив складки наподобие аптечных масок. Края согните и приметайте вручную или прострочите на швейной машинке так, чтобы сверху остался кармашек для фильтра. Проденьте резинки и завяжите их узелком. Преимущество таких масок в возможности самому выбрать дизайн, цвет или даже украсить средство защиты аппликацией.

Важно помнить, что самодельные маски, равно как и одноразовые медицинские, нужно носить так, чтобы они плотно прилегали к лицу, полностью закрывали рот и нос. Маску можно носить не более двух-трех часов, в противном случае защитная маска может способствовать распространению вирусов, которые на ней скапливаются. После нескольких часов ношения одноразовые маски утилизируют, а многоразовые простирывают с антибактериальным мылом и проглаживают горячим утюгом с двух сторон. Снятую маску надевать повторно не стоит. Также не рекомендуется касаться немытыми руками надетой маски. И помните: глаза человека в маске все равно остаются незащищенными, поэтому даже если ваши рот и нос защищены маской, не касайтесь руками глаз.

Важные правила

В марлевой/бинтовой маске можно ходить не больше четырех часов. Их можно стирать, однако перед повторным использованием очень важно хорошо проутюжить изделие.

Врачи также советуют капать несколько капель эфирного масла на маску. Однако если вы тяжело переносите сильные запахи, то от такого лучше отказаться.

Все маски следует снимать с себя очень аккуратно. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться к внешней стороне, так как именно там остаются частицы вирусов и микробов. Затем респиратор нужно упаковать в пакет и плотно завязать. Помойте руки с мылом.

Она должна полностью закрывать подбородок и нижнюю часть носа. Пальцами плотно прижмите маску к лицу и убедитесь, что между нею и кожей нет зазоров.

Немедленно замените маску, если она повредилась или загрязнилась.