Сколько заболевших и умерших от коронавируса в Украине на 21 апреля?

Вирус COVID-19 не планирует отступать, и продолжает терроризировать весь мир. Известно, что на планете Земля инфицировано свыше 2,4 миллиона человек По состоянию на 20 апреля 2020 года, на территории Украины наблюдается положительная статистика. За прошедшие сутки вирус зафиксировали всего у 261 человека, а это на 82 пациента меньше, чем день назад. Всего вирусом в Украине болеет 7510 человек, вылечились 359 пациентов.

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Карта распространения коронавируса в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине на 21 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

Представители Министерства здравоохранения опубликовали в Facebook информацию о новых данных по вирусу COVID-19. Известно, что по состоянию на утро 20 апреля в стране зафиксировано 7510 случаев инфицирования, 151 человек погиб. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 261 человека.

Стоимость лечения коронавируса назвали на Украине

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что лечение инфицированных вирусом COVID-19 стоит от 11 до 370 долларов за сутки. Ирина объяснила, что сумма зависит от состояния здоровья зараженного. Так, 20-30% всех инфицированных на территории Украины испытывают потребность в интенсивной терапии.

Ирина добавила, что государство осуществляет процесс лечения посредством медицинской субвенции. Уже в апреле 2020 года все эти мероприятия финансируются с помощью пакета программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья страны.

На Украине более 1 тыс. медиков заразились коронавирусом

Более тысячи медицинских работников заразились вирусом COVID-19 на территории Украины. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов во время брифинга, видеозапись которого была опубликована на странице ведомства в соцсетях.

«Всего вирусом COVID-19 в Украине заболело 7510 человек, из них – 1031 медицинский работник. Если говорить в разрезе регионов, то за прошедшие сутки больше всего инфицированных обнаружили в Черновицкой области и столице», – заявил Максим Степанов.

Глава ведомства заявил, что Министерство здравоохранения связывает рост количества инфицированных в последние дни с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье. Он добавил, что много кто не придерживается карантинных мер и не остается дома на самоизоляции, тогда как на Вербное воскресенье число таких людей было довольно большим. Максим Степанов отметил, что признаки заражения появляются только на четвертый или пятый день после инфицирования, и именно в этот срок после Вербного воскресенья был зафиксирован повышенный рост случаев заражения.

На Украине ожидают новую волну заражения коронавирусом

Украина ожидает новую вспышку заражения через пять-десять дней. Вспышка связана с тем, что 130 тысяч граждан Украины посетили храмы на Пасху. Подобная динамика на Украине была после того, как тысячи прихожан отправились в храмы для того, чтобы отметить Вербное воскресенье. Об этом в эфире одного из украинских каналов рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

«Эпидемиологи говорят, что есть уже определенный опыт, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Нечто похожее мы наблюдали во время Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю», – заявила заместитель ведомства.

Отметим, что увеличение количества инфицированных на территории Украины произошло через 4-5 дней после того, как прошло Вербное воскресенье.

Политолог оценил опасения о гибели Украины из-за эпидемии коронавируса

Российский политолог ответил украинскому депутату Анне Герман и заявил, что предпринимаемые в рамках борьбе с распространением вируса COVID-19 действия украинских властей являются полностью оправданными, и после завершения пандемии страна продолжит развиваться в том же направлении, что и прежде.

Специалист говорит, что предположение, высказанное политиком из Украины, которая предрекает стране гибель после завершения пандемии COVID-19 – нерациональное. При этом политолог отметил, что ситуация с распространением вируса в стране немного хуже, чем в соседних странах, что во многом обусловлено не только культурным развитием отдельных областей, но и еще и работой многих граждан Украины в Италии. По этой причине введение жестких карантинных мер – это полностью оправданное решение, говорит политолог.