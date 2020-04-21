Выписывать Бабкину из больницы медики не планируют

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая ранее была госпитализирована с пневмонией, продолжает лечение в больнице. На сегодняшний день специалисты не видят весомых предпосылок для того, чтобы исполнительница готовилась к выписке.

Как состояние здоровья Бабкиной на сегодня, 21 апреля

Состояние 70-летней Надежды Бабкиной остается серьезным. Пока о выписке не может идти и речи. Известно, что сейчас артистка находится в военном госпитале имени Вишневского в Красногорске. Состояние звезды стабильное, но тяжелое.

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», — поведал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

На данный момент она находится в VIP-палате медицинского учреждения, где когда-то лечились Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, а также Борис Березовский. Несмотря на хорошую аппаратную обеспеченность клиники, врачи всерьез опасаются за состояние здоровья артистки.

Ее ситуация осложняется сопутствующими заболеваниями, среди которых гипертония, а также проблемами с сердцем и щитовидной железой.

Тем временем, пару дней назад историк моды Александр Васильев признался, что переживает за свою коллегу по «Модному приговору» Надежду Бабкину, потому что ее состояние вызывает больше опасений, чем его собственное. Дело в том, что сам Васильев также проходил лечение из-за воспаления легких. На сегодняшний день он уже выписан из клиники.