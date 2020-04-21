Такого не было никогда – нефть WTI упала до $1,71 за баррель

Это падение на 90,75%.

Нефть 20 апреля бьет все исторические антирекорды. Цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае вечером понедельника упала до $1,71 за баррель.

Менее часа назад мир облетела новость о крушении цен ниже отметки 8 долларов за баррель впервые в истории, затем, около 20.15 мск нефть пробила отметку в 4,09 доллара за баррель.

Но полет вниз на этом не остановился. В 20.29 была пройдена в 2,54 доллара за баррель. К половине девятого прозвучали данные из мира фантастики – 1,71 доллара за баррель. Это падение на 90,75%.

Обвал стоимости нефти начался с самого утра, когда появились новости, что американские нефтехранилища близки к полной загрузке. Это сулит еще большее понижение спроса на энергоноситель. Запасы нефти на крупнейшем американском нефтяном терминале в Кушинге, штат Оклахома, увеличились на 5,7 млн баррелей на прошлой неделе, до 55 млн баррелей. Максимальный объем равен 76 млн баррелей. При нынешней скорости заполнения к середине мая будет достигнут предел.

Есть и еще один усиливающий фактор. Эксперты пояснили, что сегодня, 21 апреля, действует последний день майского контракта. Поэтому основным ориентиром должен служить июньский фьючерс, который стоит 22,7 долларов за баррель.

После сделки ОПЕК+ о снижении объемов добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне было бы логично ждать роста цен на нефть. Но рынок скептически отреагировал на сделку о крупнейшем сокращении добычи. Пандемия COVID-19, международные взаимные санкции – всё это продолжает давить на спрос. Нефть не в состоянии пуститься в рост.