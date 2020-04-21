Разгон первого бунта против самоизоляции во Владикавказе

С самого начала режима самоизоляции десятки патриотических публицистов, изданий и экспертов в один голос говорили, что отдавать всю инициативу во время чрезвычайной ситуации в руки региональных властей – это огромная ошибка Кремля. А паника и саботаж помощи людям и предприятиям доведут людей до ручки и этим быстро воспользуются. Как итог – сегодня во Владикавказе прошел первый бунт против самоизоляции. В итоге демонстрантов попытались разогнать, а сотрудница Правительства Северной Осетии назвала митингующих «толпой бездельников, тварями и баранами», чем подняла рейтинг оппозиции больше, чем все сторонники Навального, Ходорковского и прочих «светлоликих».Вот теперь можно наши власти поздравить – еще не истек месяц режима самоизоляции, а первый бунт уже можно записать в историю. Сегодня, 20 апреля жители Владикавказа собрались на несанкционированный митинг против режима самоизоляции. Об этом сначала сухо сообщила ГТРК «Алания». Возле Дома правительства республики собралось порядка полутора тысяч человек.Участники митинга вышли потребовать отчета от властей об отсутствия поддержки из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии. Само собой, там же объявились и вездесущие представители «несистемной оппозиции», впрочем, все-таки не они играли здесь ведущие роли, хотя вопрос с провокаторами будет поднят еще не раз.Как сообщили СМИ, к протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров. «Сначала ему задали вопрос, будут ли отпущены все задержанные сегодня на митинге без штрафов. Он пообещал, что всех отпустят. Потом участники начали кричать: «На что нам жить? Чем нам кормить детей?» Глава сказал, что каждому помогут, что в республике давно оказывают продовольственную помощь нуждающимся. Все это прерывалось криками: «В отставку!» , — рассказала корреспондент информагентства ABON Элина Сугарова.Впрочем, не все прошло гладко для губернатора.«Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — сказал он.Вот только на вопрос из толпы, почему в таком случае пивной завод, принадлежащий Битарову, продолжает работать, глава дипломатично промолчал. Далее толпе предложили сформировать инициативную группу — пять человек, которые будут должны озвучить окончательные требования. Но не так был прост глава республики, не успел народ порадоваться, что теперь получит все ответы, как после того, как Битаров и члены правительства покинули место народного схода, глава МВД Скоков потребовал «убрать людей» с площади. Правда местный ОМОН в первый раз все-таки не стал применять силу против земляков и просто прогулялся под крики молодцы.​ Митинг продолжился, никто больше никуда не звал, а веры главе республики стало меньше. А дальше произошло то, что произошло: откуда-то взявшийся провокатор первым бросил камень в ОМОН и те приступили к разгону. Особенно тут можно поблагодарить сотрудницу Правительства Северной Осетии, которая комментируя разгон на видео, назвала митингующих «толпой бездельников, тварями и баранами». Это ведь именно то, что хотели услышать… Нет не собравшиеся, среди которых было большинство оставшихся без работы и не те, кто не вышел на митинг, а Навальный, Ходорковский и вся остальная толпа прочих «светлоликих борцов с режимом».

Однако и после этого митинг продолжался до начала шестого вечера, пока сотрудники полиции не разогнали его дубинками. Одновременно в соцсетях Владикавказских пабликов появилось множество откровенных провокаторов с обеих сторон, притом как из других регионов России, так и от небратьев, которые либо обзывали собравшихся «баранами», либо кричали про «свержения режима». В общем, как могли, старались превратить социальный протест в политический.Как рассказали РИА «Катюша» наши активисты из Владикавказа, митинг не был стихийным. С самого начала режима самоизоляции оперный певец Вадим Чельдиев призывал людей протестовать против режима самоизоляции, отказываясь верить в разрушительную силу коронавируса. Региональное управление Следственного комитета России возбудило дело против Чельдиева по статье 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. Чельдиев распространил ранее в соцсетях видео, в которых он назвал надуманными меры, принимаемые властями Северной Осетии для защиты населения от Covid-19. В СК заявили, что Чельдиев «формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств», которые угрожают их жизни и здоровью. Однако, количество его сторонников всего две недели назад исчислялось десятками, вот только чем дальше ухудшалась экономическая ситуация, тем больше сторонников у певца появилось, включая местного героя – Виталия Калоева.При этом сказать, что данный регион был настроен против власти никак нельзя. На состоявшихся буквально в прошедшем сентябре местных выборах уверенно победила «Единая Россия», набрав 45% голосов, вторыми стали еще более прогосударственные «Патриоты России» с 17%. То есть, еще прошлой осенью в Владикавказе и Северной Осетии около половины населения были настроены даже не пропутински, а провластно. Что же изменилось? А изменилось только то, что в соответствии с подписанным Битаровым указом в Северной Осетии до 30 апреля была приостановлена работа заведений общественного питания, объектов розничной торговли и рынков (за некоторыми исключениями), салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун, временно не работают бассейны, фитнес-центры и иные физкультурно-спортивные объекты, а также физкультурно-спортивные секции, кружки и клубы, туристские базы. А вот пивзавод работу не остановил, чем сильно подлил масла в огонь.И если все закончится только тем, что недовольных разгонят и посадят, без комментариев и оргвыводов сверху, то мы получим тлеющий протест, который полыхнет в следующий раз сильней. Притом, чем дальше будет саботаж указов Кремля как в правительстве и банках, так и на местах, тем недовольство будет сильней и пользоваться этим недовольством, скажем так, будут совсем не «добрые хорошие люди», а как бы совсем наоборот…