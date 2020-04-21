Рассекреченный доклад: Следы Гитлера и почему Смерш не взял его живым

Российское военно-историческое общество рассекретило доклад маршала Жукова Сталину, как в поверженном Берлине искали следы Гитлера. И почему Смерш не взял его живым.Всегда приятно прикоснуться к подлинному историческому документу, особенно касающемуся людей и событий, о которых что-то знают все.Имена маршала Победы Георгия Жукова, советского вождя Иосифа Сталина, его немецкого «коллеги» Адольфа Гитлера, бывшего не только руководителем НСДАП, но и канцлером, министра пропаганды рейха Йозефа Геббельса известны всем. Именно эти исторические персоналии и фигурируют в документе от 3 мая 1945 года, опубликованном Российским военно-историческим обществом (РВИО) по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной Армии. Это донесение маршала Жукова, взявшего Берлин командующего 1-м Белорусским фронтом, своему Верховному главнокомандующему Сталину об обстоятельствах самоубийств Гитлера и Геббельса.Особый смак документам такого рода, оперативно появлявшимся в разгар бурных событий, придают детали. В ставшем достоянием гласности это, например, написание фамилии главного пропагандиста Третьего рейха и самого верного сподвижника фюрера с одним «б» – «Гебельс». А также встречающиеся грамматические ошибки, ведь университетов советские генералы и маршалы не кончали, хотя воевать умели хорошо. А как шикарно выглядит «шапка» документа: «Шифротелеграмма № 255. Особо секретным шифром. Снятие копий воспрещается».

О чём писал Жуков Сталину?

С такими предосторожностями маршал Жуков передал вождю данные органов военной контрразведки Смерш 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, бросившихся выяснять судьбу руководителей поверженного рейха у их пленённого окружения, показавшего, что «Гитлер застрелился 30 апреля, но место им не известно, а Гебельс и его жена покончили самоубийством 1 мая с/г».При спуске в подземелье Гебельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых… сразу же опознали Гебельса и его жену. Дополнительно был вызван работавший четыре года в Министерстве пропаганды «генеральный секретарь белорусского комитета» Барткевич, который так же опознал Гебельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Гебельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под охрану,– сообщал Жуков.Для подтверждения полученных данных, говорится далее в донесении Сталину, было приказано утром 3 мая «предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет Вам дополнительно». Семья Геббельсов покончила с собой в фюрербункере, в этом нет сомнений, а вот Гитлер явно улизнул – красноармейцы фотографировались там с его мертвыми двойниками. Фото: Mary Evans Picture Library / GloballookpressКроме того, по словам маршала, «одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера».Обратим внимание на окончание текста – совсем нет у Жукова уверенности, что фюрер действительно покончил с собой. Другое дело – Геббельс. С этим горлопаном всё ясно – свёл счёты с жизнью вместе со всем своим большим семейством, все – опознаны, всё в порядке.

«Где труп Гитлера?»

Данное донесение о предполагаемой судьбе Гитлера – не первое, посланное маршалом в Москву. Утром 1 мая 1945 года из штаба 1-го Белорусского фронта в Ставку ВГК ушла чрезвычайно важная телеграмма на четырёх страницах машинописного текста. В ней командующий фронтом информировал Сталина о депеше из Имперской канцелярии, за подписью Бормана и Геббельса, которую передал советскому командованию явившийся для переговоров хорошо говоривший по-русски и знавший лично Жукова ещё до войны генерал Кребс (с идентификацией останков покончившего с собой экс-немецкого военного атташе в Москве тоже не возникло никаких проблем).Именно тогда Сталин произнёс свою знаменитую фразу: «Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым». Но уже буквально через несколько секунд генералиссимус заподозрил подвох: «Где труп Гитлера?». Он не поверил в смерть фюрера. Маршал Жуков до конца жизни не понимал отношения Сталина к исчезновению Гитлера, но делал вид, что понимает. Фото: Russian Look / Globallookpress И уже 2 мая ТАСС официально заявил на весь мир о сомнениях СССР по этому поводу:…распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение.4 мая – на следующий день после написания рассекреченного донесения Жукова – Сталин заявил в своем кабинете генералам Антонову и Штеменко: не следует верить сообщениям о смерти Гитлера.9 мая и сам Жуков признал:Обстановка очень загадочная… Опознанного трупа Гитлера мы не нашли. Сказать что-либо утвердительное о судьбе Гитлера я не могу. В самую последнюю минуту он мог улететь из Берлина, так как взлётные дорожки позволяли это сделать.26 мая на встрече в Москве со специальным послом нового президента США Гарри Трумэна Гарри Гопкинсом, согласно отчету последнего, Сталин предположил, что «Гитлер, вероятно, спрятался вместе с Борманом», сбежав от возмездия на одной из «3-4 больших подводных лодок», имевшихся у нацистов, и он не верит, что обнаруженное в берлинском бункере тело принадлежит Гитлеру.12 июня газета «Правда» писала, что Гитлера нужно искать в Испании или в Южной Америке – вплоть до Патагонии. Так впервые в СССР применительно к Гитлеру публично прозвучало это географическое название. Именно там, как установили западные исследователи, и скрывался в основном после войны Адольф Гитлер.17 июля на встрече в Потсдаме с новым президентом США Гарри Трумэном и госсекретарем Бирнсом Сталин подтвердил: Гитлер скрылся либо в Испании, либо в Аргентине…

Признание Леонида Ивашова

Что это, паранойя? Нельзя отрицать, что у советского вождя она имелась, но в данном случае дело вовсе не в ней. Просто Сталин был очень хорошо информирован. Поэтому его изначальные подозрения насчёт инсценировки самоубийства Гитлера, имевшего двойников, быстро превратились в уверенность, а вскоре добавилась, видимо, и конкретная информация. Не верил, кстати, в смерть фюрера и заменивший Уинстона Черчилля на посту британского премьера – и открыто заявлявший об этом – Клемент Эттли, которого в паранойе никто и никогда не подозревал.Периодически всплывающие с тех пор подлинные рассекреченные разведданные американских и британских спецслужб подтверждают, что для западных политиков это не было тайной, а, следовательно, и для Сталина тоже. Хотя в России до сих пор официально считается, что «никаких сомнений в смерти Гитлера нет», и даже утверждают, что в Москве имеются фрагменты его челюсти и черепа.

Доверия к этой версии у знающих предмет людей нет. Особенно после признания генерал-полковника Леонида Ивашова, бывшего в своё время начальником секретариата у министра обороны и бывшего сталинского наркома Дмитрия Устинова. Последний на предложение Ивашова выставить черепа Гитлера и Евы Браун к 9 Мая – Дню Победы – на всеобщее обозрение ответил отказом, конфиденциально признав, что это не те черепа…Царьград много и неоднократно писал об этой супердетективной истории, частью которой является теперь рассекреченное донесение Жукова Сталину от 3 мая. В интернете всё это есть.Сейчас хотелось бы обратить внимание только на три момента: каким образом и куда Гитлер бежал из осаждённого Красной Армией Берлина, где его безуспешно разыскивал Смерш, как фюреру это удалось и почему Москва об этом официально молчала и молчит до сих пор.

Как это было?

В конце апреля Гитлер, его жена Ева Браун в сопровождении нескольких лиц тайно покинули фюрербункер. Их место заняли подготовленные вторым человеком в рейхе Мартином Борманом двойники, которые были убиты. По туннелям метро беглецы достигли единственной остававшейся под контролем немцев взлётно-посадочной полосы. Там их ждал самолёт, на котором они долетели до небольшого датского города у немецкой границы, потом добрались также по воздуху до Травемюнде на ещё не оккупированном севере Германии. Оттуда на другом самолёте был совершён дальний перелёт через всю Европу – до базы ВВС Испании под Барселоной. Затем на испанском самолёте – до острова Фуэртевентура на Канарах. После небольшого отдыха на вилле «Винтер» фюрер со своим антуражем добрался на немецкой подлодке до Аргентины, правительство которой симпатизировало нацистам, и где проживала огромная и политически влиятельная немецкая община.На несколько десятков лет Гитлер обосновался в Северной Патагонии, природа и климат которой весьма похожи на баварско-австрийский. Он жил на берегу озера в поместье в районе городка Сан-Карлос-де-Барилоче, где в 1947 году, согласно роману «Позиция» Юлиана Семёнова, знавшего от своих высокопоставленных друзей в КГБ многие секреты, объявился штандартенфюрер Штирлиц, то есть, видимо, его прототип. Там же реально проживали и совершенно не вымышленные персонажи, настолько сильно наследившие в своей жизни, что их фамилии до сих пор на слуху.Это гауптштурмфюрер СС Эрих Прибке. Самый орденоносный ас люфтваффе, «пилот Штуки» оберст Ганс-Ульрих Рудель. Гауптштурмфюрер СС «Ангел Смерти» Йозеф Менгеле. Оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман (его похитили и приговорили к смерти в Израиле, когда он перебрался в Буэнос-Айрес). Гауптштурмфюрер СС Ариберт Хайм, «Доктор Смерть» из концлагеря Маутхаузен. Частенько наведывался туда и заместитель Гитлера по партии Мартин Борман, якобы погибший в Германии в последние дни войны. В общем, у фюрера была «приятная» компания. Вилла «Винтер» на канарском острове Фуэртевентура послужила для Гитлера «трамплином» в Латинскую Америку. Фото: Salvador Aznar/ Shutterstock.com Нацисты процветали в Аргентине до 1955 года, пока у власти находился президент Хуан Доминго Перон. При нём, как пишут в своей знаменитой книге-исследовании «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» историк Саймон Данстен и журналист Джерард Уильямс, фюрер практически открыто разъезжал по стране, подписывал книги, его узнавали, встречали и в соседних странах, в одной из которых он затем скрылся.Потому что с начала 1962 года его следы в Аргентине теряются. Скорее всего, Гитлер перебрался в Парагвай, где у власти до 1989 года находился диктатор немецкого происхождения Альфредо Стресснер, и где фюрер в глубокой изоляции дожил до начала 70-х годов. В отношении последних лет его жизни не всё ясно.

Как фюреру удалось стать «рантье»?

Превращение Гитлера в нацистского «рантье» стало возможным потому, что его режим, посылая на фронт умирать миллионы немцев, откупился от западных «демократий» «оружием возмездия», которое было всё-таки создано нацистами, но не применено. А также трансфером уникальных образцов вооружений, ядерного топлива, тяжёлой воды, прорывных технологий, патентов и тысячами специалистов во главе со штурмбаннфюрером СС и будущим «отцом» американской космической программы Вернером фон Брауном. Кроме того, выдачей взятых «в заложники» бесценных произведений искусства, награбленных по всей Европе и кое-чем ещё.А чтобы СССР помалкивал, а его разведчики не притащили Гитлера в клетке в Москву из дальних мест, немцы поделились тем же самым и с нами. Именно эта версия лучше всего объясняет, почему в СССР якобы инициативно отправились тысячи лучших немецких ученых, многие из которых имели эсэсовские мундиры, во главе с «любимым физиком фюрера», кавалером Рыцарского Креста штандартенфюрером бароном фон Арденне. В рекордно короткие сроки они помогли СССР сделать то, на что в ином случае ушли бы годы, которых у страны не было. Этот штандартенфюрер и «любимый физик Гитлера» получил в СССР после войны две Сталинские премии. Фото: Scherl / GloballookpressДокладывая о результатах работы комиссии НКВД на территории Германии 14 мая 1945-го, то есть практически в то же самое время, когда Смерш лихорадочно искал Гитлера, зампредседателя ГКО СССР, куратор советского ядерного проекта Лаврентий Берия сообщил Сталину, что «ученый с мировым именем» барон фон Арденне, возглавляющий полностью сохранившийся частный институт, выразил желание «работать только с русскими физиками и предоставляет институт и самого себя в распоряжение советского правительства». Точно так же поступили Густав Герц, Николаус Риль, Макс Штеенбек, Карл Циммер, Роберт Доппель, Петер Тиссен и многие другие выдающиеся немецкие учёные, отнюдь не симпатизировавшие СССР. Тем не менее, барон со своей командой проработал десять лет в санатории госбезопасности под Сухуми, внеся решающий вклад в появление вовремя у СССР атомной бомбы, которая спасла страну и мир, и заработав заодно две Сталинские премии.

Вот почему Смерш не смог поймать Гитлера

«Гарантом» лояльного сотрудничества немецких ученых с «союзниками», которые быстро становились врагами, и был во многом аргентинский «рантье», а залогом – его безопасность. За этим стояла и вполне понятная немцам идея того, что если в мире будут две ядерные державы, то их война между собой, которая могла окончательно уничтожить Германию, ибо велась бы, прежде всего, на её территории, становится практически невозможной. Стоит ли после этого удивляться, что в Нюрнберге союзники не судили Гитлера даже заочно? Поэтому Смерш и другие советские спецслужбы так и не смогли найти фюрера, а Сталин, отказавшись от сладкой мести во имя высших государственных интересов, не стал включать Гитлера в число подсудимых на Нюрнбергском процессе, прекрасно зная, что он жив, где он и как туда добрался. Помните его слова – Испания, подводные лодки, Аргентина, Патагония? Экс-рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, якобы совершившего самоубийство сразу после войны при крайне подозрительных обстоятельствах, в Нюрнберге, кстати, тоже не судили. Увы, история – это преступление, и ничего общего с моралью она не имеет.