ДЛЯ КОГО НУЖНЫ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ?

Президент «Фонда дикой природы» WWF, супруг английской королевы Елизаветы Второй, принц Филипп как-то раз произнёс такие слова: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческую популяцию.» А теперь, в связи с этой красноречивой цитатой приведём совсем свежий факт. 12 апреля на сайте правительства провинции Хубэй появился документ, который призывал всех мужчин, переболевших COVID-19, провериться на бесплодие. Вопрос подняли китайские эксперты из Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи. Они заявили, что новый вирус может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов. Затрудненное производство сперматозоидов сказывается на мужской фертильности и в конечном итоге может привести к бесплодию.Конечно, это пока только предположение, но оно прозвучало вполне официально, и если в ходе последующих исследований подобная связь подтвердится, то это будет означать, что заражение SARS-CoV-2 влияет на производство спермы и половых гормонов, а значит, не только на способность к зачатию детей, но и на сексуальную функцию сильного пола.Итак, несмотря на то что официально до сих пор считается, что китайский вирус случайно попал от животного к человеку, США и Китай уже успели обвинить друг друга в распространении вируса. Сначала Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли занести коронавирус в Ухань.Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору Палаты представителей США Роберта Редфилда — директора Центра по контролю и профилактике заболеваний — CDC. Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован. Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его вопросов. » CDC был пойман с поличным. Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы, куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение!»- написал китайский чиновник.США не остались в долгу, и лишили финансирования ВОЗ за то, что та слишком лояльно относилась к Китаю. По словам Дональда Трампа, медленная реакция ВОЗ и недостоверность их первоначальных сведений о заразности и смертности вируса стоили жизни многим людям.

«Уже в декабре 2019 года была информация о передаче вируса от человека к человеку, и ВОЗ должна была немедленно это расследовать. А вместо этого она до середины января как попугай повторяла и подтверждала тезис властей Китая об отсутствии такой передачи, несмотря на сообщения и четкие доказательства обратного» А крупнейшее американское СМИ Fox News активно распространяет версию ЦРУ об искусственном происхождении коронавирусной инфекции в лаборатории Ухань и передачи вируса от летучей мыши сотруднику лаборатории.___И вот буквально на днях китайский посол в России Чжан Ханьхуэй выдал новую информацию об источнике вируса: Были исследованы 93 образца генома COVID-19, результаты были опубликованны во всемирной базе данных и охватили 12 стран четырех континентов.Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним «предком» вируса был гаплотип mv1, это “прадедушка”, он эволюционировал в гаплотипы Н13 и Н38, которых можно назвать «дедушкой» и «бабушкой», от них эволюционировал гаплотип Н3 — «папа», а затем Н1 — «ребенок». Так вот, вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов, — это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3, и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане. Более древние гаплотипы Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане. Штаммов этих древних гаплотипов тоже не обнаружено. Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия.“Вирус, весьма вероятно, уже давно дифференцировался и эволюционировал из своего «предка» mv1, а Ухань стал лишь одним из нескольких мест, куда он был привезен. Перед вспышкой эпидемии вируса гаплотипа Н1 гаплотипы Н13, Н38 и Н3, вполне возможно, уже распространялись и в других регионах.“ При этом китайский посол привёл конкретные факты. Во первых, 14 февраля в Японии, в префектуре Айти, японскому мужчине в возрасте 60 лет подтвердили диагноз «коронавирус COVID-19», а 16-го числа его подтвердили его супруге, женщине в возрасте 60 лет. Супружеская пара ездила в США на Гавайи с целью туризма и пробыла там с 28 января по 7 февраля.