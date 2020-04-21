Заворотнюк уличили в желании уйти от налогов

Лена Миро, известная как скандальный блогер, усомнилась в правдивости заявления об улучшении состояния здоровья тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Накануне ее дочь разместила в своем Instagram-аккаунте видео, сделанное в доме Анастасии в момент празднования Пасхи. Члены семьи и сама артистка в кадр не попали. Смотря ролик, можно предположить, что они отмечают не только православный праздник, но и очередной шаг на пути к победе над онкологией.Поклонников сюжет порадовал, Миро же в который раз засомневалась в болезни Заворотнюк. Девушка считает, что семья выбрала подходящее время, чтобы сообщить об улучшающемся состоянии артистки.«Люди, пребывающие в состоянии апатии, на эту новость внимания не обратят… Если напишут, что Заворотнюк победила рак мозга, это тоже никого не зацепит. Люди зациклены на себе и на своих проблемах. Время сейчас такое», — убеждена Лена.

Она считает, что история с болезнью была выдумана, чтобы кредиторы списали многомиллионные долги Анастасии. Блогер призвала семью актрисы ответить на вопрос о том, почему в сети нет фотографий звезды на больничной койке. Миро также беспокоит, почему родственники не подтвердили диагноз «глиобластома» и не делали официальных заявлений, чем больна актриса.«Я не верю в то, что Настя смертельно больна. Я верю в то, что ее цель — уйти от долгов, после чего вернуться в общество с красивой историей о чудесном исцелении», — аргументировала свое мнение Лена Миро в личном ЖЖ.СМИ написали, что в больнице вместе с Заворотнюк находится и ее супруг Петр Чернышев. Фигурист постоянно сопровождает актрису на химиотерапию.