Прояснилось состояние здоровья Надежды Бабкиной

Исполнительный директор театра «Русская песня» рассказал о состоянии Надежды Бабкиной. По словам Антона Собянина, народная артистка продолжает проходить лечение двусторонней пневмонии в больнице. Он сообщил, что артистку поэтапно лечат в Коммунарке.Состояние Бабкиной на сегодня, 21 апреля 2020На связь с представителями СМИ вышел помощник Надежды Бабкиной Анатолий Собянин. Накануне появились слухи, что артистке стало лучше и она якобы даже покинула больницу, отправившись на домашнее лечение. Мужчина опроверг эту информацию. Надежда Георгиевна пока находится в стенах медицинского учреждения. «Продолжает поэтапное лечение», — добавил Собянин.

Известно, что температура у певицы уже довольно длительно время в пределах нормы. Однако Бабкина все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По сообщениям работников клиники, женщина пришла в сознание и реагирует на вопросы, а также общается с врачами при помощи жестов. Медики опасаются давать прогнозы относительно здоровья Надежды Бабкиной.Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина была введена в искусственную кому, поскольку ее организм в состоянии бодрствования противился искусственной вентиляции легких. Позднее артистку вывели из комы, однако принимать пищу она могла только через специальную трубку в горле.Напомним, Бабкину госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией. В связи с тяжелым течением болезни позже ее ввели в состояние искусственной комы. После стабилизации необходимость в этом отпала.