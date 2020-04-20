Режим самоликвидации жители Бийска разгар пандемии устроили дискотеку автопробег крыше машины

На минувших выходных по-настоящему летняя погода поспособствовала тому, чтобы многие жители Алтайского края нарушили ограничительные меры и массово вышли на прогулку. Особенно отличились в этом плане бийчане, которые были замечены на дворовых вечеринках и необычных «автопати». В Сети были опубликованы ролики, которые сами бийчане уже окрестили примерами «режима самоликвидации».

Так, 18 апреля жители бийского поселка Сорокино стали свидетелями того, как группа молодых людей устроила автопрогулку по улице Ленина прямо на крыше транспортного средства. Трое бийчан уселись на «Ниву» и катались по населенному пункту «с ветерком». Однако такое поведение пришлось не по нраву другим жителям Сорокино, которые осудили лихачей в Сети. «Слов нет. Сколько на ровном месте могло быть горя Крыша течет от самоизоляции, это режим самоликвидации Веселятся. Вся страна от вируса с ума сходит, а им хиханьки… Мельчает народ», — писали бийчане.

Между тем на следующий день безудержное веселье бийчан продолжилось уже в другом районе города. Во дворе по улице Ленинградской, 38 местные жители вышли во двор и устроили там дискотеку. Они отплясывали под современные мелодии, не стесняясь окружающих, что также вызвало общественное порицание. Добавим, что барнаульцы также не остались в стороне в эти дни, улицы города уже не выглядели такими безлюдными, а за городом многих можно было заметить с мангалами, велосипедами и удочками.