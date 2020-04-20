Тибо Пино: «Чем дальше время проведения Тур де Франс-2020, тем лучше для нас»

Для Тибо Пино новость о новых датах проведения Тур де Франс-2020 принесла облегчение, потому что 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ в начале пандемии коронавируса сомневался, что французский Гранд-тур можно будет провести с 27 июня по 19 июля.

В интервью L’Equipe Тибо Пино поделился тем, как живёт во время карантина и как пандемия коронавируса коснулась его семьи. Он также отметил, что коллективные тренировки и возможность поехать в тренировочный лагерь на высоте едва ли возможны перед Тур де Франс-2020, но считает, что это не окажет влияния на его подготовку.

Тибо Пино: «Учитывая изоляцию, чувствую облегчение. Чем дальше время проведения Тура, тем лучше для нас. В какой-то степени снялось давление. Меня не волнует тренировочный лагерь на высоте. Думаю, я буду готовиться так же, как и в 2018 году перед Вуэльтой. Собираюсь базироваться на той модели. Тогда после Джиро д’Италия, которая для меня закончилась в больнице, я не садился на велосипед три недели. Первой гонкой стал Тур Польши в конце июля, где я финишировал третьим, а тренировался я только в Вогезах. Потом пришла Вуэльта Испании, где я выиграл два этапа. Так что для меня такой план работает хорошо».

Тибо Пино переживает нынешнюю ситуацию особенно тяжело не только из-за режима изоляции, но потому, что он очень волнуется за жизнь и здоровье родителей, которые заболели коронавирусом. Отец Тибо Пино – мэр города Мелизе (Melisey), заболел в конце марта, после того, как был переизбран на свой пост, а его мама, которая работает медсестрой, заболела через четыре дня после отца. Отец Тибо Пино был госпитализирован, но уже выписан из больницы.

«Мои родители оба заболели в одно время. Они до сих пор, более чем через 20 дней после начала заболевания, всё ещё чувствуют себя плохо. Рядом со мной заболели и двое соседей. Четверть населения нашего городка из 2000 жителей больны, так что, когда выходишь в магазин, скрещиваешь пальцы, чтобы самому не заболеть.

Когда моего отца отправили в госпиталь после того, как он проболел 20 дней, было очень тяжело. Даже в изоляции я живу в стрессе, переживая за здоровье родителей. Я стараюсь каждый день увидеть их через окно. В течение трёх недель покупаю им хлеб и газету, потому что они нуждаются в том, чтобы с ними держали связь. Новости от них узнаю через окно. Хуже всего было утром, когда я боялся, что ночь принесёт мне плохие новости. Я волновался, шёл к их дому, ждал перед окном, и успокаивался только, когда видел их».

Тибо Пино предполагает, что меры социального дистанцирования, ношение масок будут применяться и на Тур де Франс в августе — сентябре: «Маски точно будут на всех, на персонале и всех, кто придёт на Тур, кроме нас, тех, кто на велосипедах. Возможно, всех протестируют перед гонкой, чтобы узнать, есть ли у нас вирус. Будут введены правила, что нормально. Но сложно гарантировать безопасность на 100%.

Если гонщик заболеет, появится много заболевших, потому что когда едешь в пелотоне, тяжело дышишь, в итоге на лице полно слизи, а многие гонщики кашляют. Так что, если один заразится, вирус быстро распространится. Это может вызывать тревогу, хотя на Туре ОАЭ в итоге всё обошлось довольно хорошо, без большого количества заболевших».

Ранее в интервью France Télévisons Тибо Пино рассказывал, как проводит тренировки в режиме изоляции: «Думаю, мой рекорд на домашнем тренажёре – полтора часа. У меня плохо получается работать в закрытом помещении, особенно, когда хорошая погода. Тренажёр не имеет ничего общего с выездом на шоссе. На нём теряешь много солей и минералов, потеешь неимоверно. Не думаю, что работать на домашнем тренажёре слишком много – это хорошая идея».