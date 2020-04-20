Исследование: Экономика Турции сократится в этом году

Средняя оценка в опросе ЦБ с участием 89 человек из финансового, делового и других профессиональных секторов, снизилась, по сравнению с прогнозом экономического роста в 3,3%, представленным в марте. Надо сказать, что данный показатель не совпадает с целью экономического роста правительства в 5%, которую ещё предстоит пересмотреть.

Опрос Центрального банка, используемый для определения денежно-кредитной политики, не прогнозировал ежегодного экономического спада даже во время валютного кризиса летом 2018 года. В среду представители Центробанка проведут заседание с целью определения процентных ставок, а некоторые экономисты ожидают сокращения ставки с текущего уровня — в 9,75%.

Инфляция потребительских цен в Турции к концу года составила 9,76% по сравнению с прогнозом в 9,98%, представленном в том же опросе в марте. Ожидалось, что дефицит счёта текущих операций достигнет 6,05 млрд долларов, что меньше прогнозируемых в прошлом месяце 12 млрд долларов.

Напомним, что инфляция в Турции зафиксировалась на отметке 11,9%.